Do Slovana sa oprel trénerský matador: Sú platení za výsledky, nie za sladký život!

Slovan sa stále mácha v hernej kríze ako kapor v blate. V stredajšom úvodnom zápase 2. predkola Európskej ligy síce vyhral, ale výsledok 2:1 dáva v odvete šancu aj kosovskému KF Feronikeli.

Prítomnosť Vladimíra Weissa (54) na tribúne v spoločnosti majiteľov klubu dáva tušiť, že jeho angažovanie na post kouča je v hre. „Bol by prínosom,“ súhlasí ostrieľaný trénerský matador Milan Lešický (74).

Lešický sledoval stretnutie tiež. Ako vníma hernú krízu Slovana? „Tam je viac faktorov. Zle načasovaná forma po dlhej prestávke. To je možno najväčšie trénerské umenie. Zle vyvážené mužstvo z mnohých uhlov, to naša liga nepreverí. Dlhodobá nedôvera vedenia Ševelovi, tým už dávno stratil u mužstva autoritu. Ako môže byť rešpektovaný? On nemal stoličku len s tromi nohami, ale len s dvomi, a pritom aj slučku na krku,“ pomenoval problémy skúsený kouč a ponúkol recept, ako dostať mužstvo z tohto marazmu: „Vziať na zodpovednosť hráčov a obrazne povedané zobrať do ruky palicu. Predsa sú platení za výsledky. Nie za tréningy a sladký život.“

Pozná aj upratovačky

Prítomnosť bývalého trénera reprezentácie a Slovana Vlada Weissa, samozrejme, zaregistroval. „Vlado má dobrý trénerský životopis. Nemusí nikomu nič dokazovať. To vedia aj hráči. Je to klub, kde pozná aj panie upratovačky. Samozrejme, že by bol prínosom, pokiaľ nemá vyššie ambície. Slovan by nemali trénovať tréneri systémom pokus - omyl. Učiť by sa mali na nižšej úrovni,“ vysvetlil Lešický.

Belasí sa oproti dvojzápasu predkola Ligy majstrov nezlepšili prakticky v ničom. „Futbal je hra. O peniaze. Kto raz hrubo urazí kartu, tak musí nejaký čas čakať na odpustenie. Musí sa nadštandardne snažiť, aby sa karta otočila. To Slovan zatiaľ neurobil. Akoby čakal na zázrak,“ povedal skúsený odborník.

Pokazený kompas

Za chybu považuje aj to, že v tíme je len jeden slovenský hráč, Dominik Greif. „Cudzinec by mal byť vždy lepší ako domáci, to je stará fráza. Ale platí. A je rozdiel medzi cudzincami. K nám chodia veľké esá zriedkavo, pretože tí trošku lepší idú na Západ. Tí, čo idú opačne, majú pokazený kompas, alebo nemajú kvalitu. Európske súťaže to odhalia každé leto. Za Slovan by mali hrať aj najlepší slovenskí hráči,“ uzavrel Lešický.