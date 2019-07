Sagan sa v kopcoch poriadne natrápil: Alaphilippe si po neuveriteľnom výkone udržal žltý dres!

Kolumbijský cyklista Nairo Quintana zvíťazil vo štvrtkovej 18. etape na 106. ročníku Tour de France, ktorou bola prvá alpská skúška na 208 km z Embrunu do Valloire s tromi stúpaniami nad 2000 metrov nad morom.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Dvadsaťdeväťročný člen tímu Movistar vyhral z pôvodného 33-členného úniku, na čele sa osamostatnil asi 26 km pred cieľom v stúpaní na Col du Galibier s dĺžkou 23 km a priemerným sklonom 5,1 %. Quintana triumfoval s náskokom 1:35 min pred domácim Romainom Bardetom vo farbách Ag2r La Mondiale, ktorý sa po štvrtku oblečie do bodkovaného dresu lídra vrchárskej súťaže. Tretí s mankom 2:28 min prišiel do cieľa Kazach Alexej Lucenko z Astany.

Medzi favoritmi najvyššie finišoval Egan Bernal z tímu Ineos, Kolumbijčana klasifikovali na ôsmej pozícii so stratou 4:46 min na Quintanu. Bernal získal na skupinu favoritov 32 sekúnd, no domáceho miláčika Juliana Alaphilippa zo žltého dresu lídra pretekov nevyzliekol. Dvadsaťsedemročný líder zoskupenia Deceuninck-Quick Step mal na Galibieri problémy, ale v zjazde si uchoval "maillot jaune" - vedie s náskokom 1:30 práve pred Bernalom. Priebežne tretí s odstupom 1:35 min je waleský obhajca vlaňajšieho prvenstva a Bernalov tímový kolega Geraint Thomas.

Slovenský trojnásobný majster sveta Peter Sagan je ešte na trati, ale udržal si pohodlný náskok v bodovacej súťaži o zelený dres. Dvadsaťdeväťročný líder tímu Bora-Hansgrohe vedie s náskokom 85 bodov pred Talianom Eliom Vivianim (Deceuninck-Quick Step), na tretej priečke figuruje s odstupom 106 bodov ďalší taliansky cyklista Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida).

Nairo Quintana sa po tretíkrát v kariére tešil z etapového víťazstva na Tour de France. Premiérový pocit víťazstva si užil v roku 2013, druhé prvenstvo pridal vlani. "Bol to pre mňa naozaj veľký deň, išli sme podľa tímovej stratégie. Bol som pripravený. Je to krásne víťazstvo a v takejto etape s týmto typom profilu so mnou o to viac lomcujú emócie," povedal Quintana, citoval ho portál Cyclingnews.

Krátko po štarte etapy čakal na cyklistov kopec III. kategórie Côte des Demoiselles Coiffés (3,9 km, 5,2 %), ako prvý prešiel cez vrchol Pierre-Luc Périchon z Cofidisu. Tesne pred šprintérskou prémiou v Les Thuiles na 45. kilometri sa vpredu sformovala 33-členná skupina a podelila si všetky body. Z hľadiska bodovacej súťaže sa teda nič nezmenilo. Únik sa čoraz viac vzdaľoval od pelotónu, jeho účastníkmi boli takí jazdci ako Nairo Quintana (Movistar), Romain Bardet (Ag2r La Mondiale), Adam Yates (Mitchelton-Scott), Tim Wellens (Lotto Soudal), Greg van Avermaet (CCC) či Michael Woods (EF Education First).

Pred začiatkom stúpania na Col de Vars (I. kat., 9,3 km, 7,5 %) mala čelná skupina k dobru šesť minút a 10 bodov za prvé miesto na vrchole bral líder vrchárskej súťaže Wellens. V pelotóne sa neútočilo, ale v zjazde prišlo k pádu viacerých cyklistov. Medzitým z vedúcej skupiny zaútočili Van Avermaet so Julienom Bernardom (Trek) a pomerne rýchlo si vypracovali minútový náskok. Na treťom stúpaní dňa Col d'Izoard (HC kat., 14,1 km, 7,3 %) išli dlho spolu, ale Bernard sa 5 km pred vrcholom striasol Van Avermaeta. Francúz však vpredu nevydržal dlho a ešte pred vrcholom ho dostihli Bardet s Damianom Carusom (Bahrain-Merida). Najviac bodov (40) bral Caruso. Medzi favoritmi nasadili v stúpaní ostré tempo cyklisti Movistaru a skupina sa začala rýchlo prerieďovať. Nedošlo ale k žiadnym nástupom. Z tempa si vystúpil aj Peter Sagan.

Pred posledným stúpaním dňa na Col du Galibier v nadmorskej výške 2642 metrov sa vpredu utvorila šesťčlenná skupina - figurovali v nej Woods, Alexej Lucenko (Astana), Mickael Cherel (Ag2r La Mondiale), Lennard Kämna (Sunweb), Tiesj Benoot (Trek-Segafredo) a Serge Pauwels (CCC). Pod Galibier prišli s náskokom piatich minút pred skupinou favoritov. K vedúcej šestici sa o chvíľu pridali aj Quintana, Bardet, Adam Yates, Bernard a Caruso. Po 14 km stúpania sa únik začal trhať a na čele zostal osamotený Quintana, za ním išli Bardet s Lucenkom. Kolumbijčan Quintana išiel výborne a na vrchole Galibieru mal pred Bardetom náskok takmer dvoch minút, do cieľa mu zostávalo 18,8 km. Bardet sa zároveň stal novým držiteľom bodkovaného dresu pre lídra súťaže vrchárov.

Asi 3 km pred vrcholom Galibieru zo skupiny favoritov zaútočil Bernal, nikto na jeho ťah nereagoval. Po Bernalovi onedlho zrýchlil aj jeho tímový kolega Thomas, súperi ho však ďaleko nepustili. V problémoch však bol líder Alaphilippe a na vrchole strácal 20 sekúnd. Francúz to však v zjazde dokázal dohnať a finišoval spolu s ostatnými favoritmi. Quintana si v zjazde z Galibieru udržiaval jeden a polminútový náskok pred Bardetom a po roku sa opäť tešil z etapového víťazstva na Tour de France.

Alpská horská trojkombinácia bude pokračovať v piatok druhou časťou, cyklisti absolvujú 126,5 km dlhú trasu zo Saint-Jean de Maurienne do Tignes a prekonajú najvyšší bod tejto Tour de France Col de l'Iseran v nadmorskej výške 2770 metrov.

Výsledky - Tour de France 2019:

18. etapa (Embrun - Valloire, 208 km):



1. Nairo Quintana (Kol.) Movistar 5:34:15 h, 2. Romain Bardet (Fr.) Ag2r La Mondiale +1:35 min, 3. Alexej Lucenko (Kaz.) Astana +2:28, 4. Lennard Kämna (Nem.) Sunweb +2:58, 5. Damiano Caruso (Tal.) Bahrain-Merida +3:00, 6. Tiesj Benoot (Belg.) Lotto Soudal, 7. Michael Woods (Kan.) EF Education First, 8. Egan Bernal (Kol.) Ineos, 9. Serge Pauwels (Belg.) CCC Team - všetci +4:46, 10. Steven Kruijswijk (Hol.) Jumbo-Visma, 11. Emanuel Buchmann (Nem.) Bora-Hansgrohe, 12. Thibaut Pinot (Fr.) Groupama-FDJ, 13. Geraint Thomas (V. Brit.) Ineos, 14. Julian Alaphilippe (Fr.) Deceuninck-Quick Step, 15. Rigoberto Urán (Kol.) EF Education First, 16. Mikel Landa (Šp.) Movistar, 17. Richie Porte (Aus.) Trek-Segafredo - všetci +5:18

Poradie po 18. etape /žltý dres/:



1. Julian Alaphilippe (Fr.) Deceuninck-Quick Step 75:18:49 h, 2. Egan Bernal (Kol.) Ineos +1:30 min, 3. Geraint Thomas (V. Brit.) Ineos +1:35, 4. Steven Kruijswijk (Hol.) Jumbo-Visma +1:47, 5. Thibaut Pinot (Fr.) Groupama-FDJ +1:50, 6. Emanuel Buchmann (Nem.) Bora-Hansgrohe +2:14, 7. Nairo Quintana (Kol.) Movistar +3:54, 8. Mikel Landa (Šp.) Movistar +4:54, 9. Rigoberto Urán (Kol.) EF Education First +5:33, 10. Alejandro Valverde (Šp.) Movistar +5:58

Bodovacia súťaž /zelený dres/:

1. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe 309 bodov, 2. Elia Viviani (Tal.) Deceuninck-Quick Step 224, 3. Sonny Colbrelli (Tal.) Bahrain-Merida 203, 4. Michael Matthews (Aus.) Sunweb 201, 5. Caleb Ewan (Aus.) Lotto Soudal 198, 6. Matteo Trentin (Tal.) Mitchelton-Scott 180

Vrchárska súťaž /bodkovaný dres/:



1. Romain Bardet (Fr.) Ag2r La Mondiale 86 bodov, 2. Tim Wellens (Belg.) Lotto Soudal 74, 3. Damiano Caruso (Tal.) Bahrain-Merida 60