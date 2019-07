Bojnický zámok odkryl dalšie tajomstvá: Objav v priestoroch, do ktorých bežný návštevník nenahliadne

Úlomky keramických nádob z minulých storočí, ako i kosti našli na Bojnickom zámku múzejníci v uplynulom období.

Objavili ich pri prehliadke verejnosti nesprístupnených priestorov zámku priliehajúcich k travertínovej skale, v útrobách zaniknutého renesančného krídla. Zámok stojí na travertínovej kope, v minulosti tie najstaršie budovy stáli na jej vrchole. Prístupová cesta obtáčala tieto budovy, čo je ešte dnes vidieť aj v základoch štvrtého nádvoria, travertín sa zvažoval nadol. Priestor priľahlý k travertínovej kope objavili múzejníci ešte v 80. rokoch minulého storočia počas výstavby technických chodieb, keď sa prepadlo tretie nádvorie.

"V tom čase sa odkrylo aj malé okienko, ktoré malo gotické ostenie a maľbu, pochádzalo tak ešte z gotickej prestavby hradu. Priestory však pochádzajú z obdobia baroka, keďže Pálfi počas baroka pristaval za druhý obranný múr priestor, ktorý dnes voláme Grófsky byt. Celý tento trakt je dostavaný v baroku, preto je tam možné nájsť barokové klenby aj zamurované dvere, ktoré v tom čase možno slúžili na úzky prechod," priblížila Katarína Malečková zo Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea Bojnice.

"Priestor nebol v minulosti podzemným, ale bol na prízemí, klenbu dostavali neskôr a potom zasypali. Klenby po ľavej strane priestoru zase naznačujú, že ide o stavbu, ktorá podpierala objekt nad nimi alebo to bol objekt, po ktorom sa chodilo," uviedol speleológ Jaroslav Hrouda, ktorý skúma podobné priestory na hradoch.

Myslí si, že podobné priestory sa na zámku ešte nachádzajú, je však pravdou, že hrad nebol určený na boj, bolo to reprezentatívne sídlo, preto nebol kladený veľký dôraz na jeho vojenský charakter. Zároveň tak vyvrátil legendy o podzemných chodbách, ktoré majú viesť na viaceré miesta v Bojniciach a do kláštora v Prievidzi. "Historické skúsenosti a poznatky ukazujú, že centimeter chodby preliezaceho priestoru stál dve zlatky. Len pre porovnanie, dve zlatky stála mladá krava, 40 zlatých stála kompletná výzbroj rytiera a 60 zlatých stál bojový kôň. Keď si predstavíte, že by niekto razil dvojkilometrovú chodbu a vynásobíte to centimetrami a dvoma zlatými, dostanete sa na čiastku, ktorá vysoko prevyšuje náklady na stavbu samotného hradu," vysvetlil.

Úlomky keramiky i časť kosti objavili múzejníci v priestoroch priliehajúcich k travertínovej skale i vo štvrtok. "Tieto priestory poznáme, sčasti sú prebádané, robil sa tu i výskum, ale tým, že je povrch pórovitý a je tu kopa hliny, stále sa tu dá ešte niečo objaviť," načrtla hovorkyňa múzea Petra Gordíková. Podobných priestorov môže byť na zámku podľa nej viacero. "Napriek tomu, že zámok už veľmi veľa svojich tajomstiev odhalil, je ešte veľa priestorov, ktoré môžu vydať ďalšie zaujímavé veci. Je to spôsobené tým, že zámok, respektíve hrad prešiel viacerými prestavbami, takže pôvodné múry sa zasypali, prestavali, upravili. Je tu veľká pravdepodobnosť, že ešte nejaké zaujímavé veci vydá," dodala.