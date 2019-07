Dočkal sa! Talentovaný holandský futbalista Matthijs De Ligt (19) sa v druhom zápase v drese nového zamestnávateľa Juventus Turín dočkal prvého gólu.

Problém je ale v tom, že ho strelil do vlastnej bránky. Obranca, ktorý do Turína prišiel za 75 miliónov z Ajaxu Amsterdam, si zrazil loptu do vlastnej bránky už v 10. minúte po rohovom kope Nerazzurri. Juventus napokon v rámci čínskeho turné zdolalalo Inter Miláno 2:1 po penaltách.