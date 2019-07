Miliardára, ktorý je obvinený z pohlavného zneužívania, našli zraneného v cele: Pokus o samovraždu?

Americký finančník Jeffrey Epstein, ktorý je obvinený z pohlavného zneužívania maloletých, sa možno pokúsil o samovraždu.

Našli ho totiž v jeho väzenskej cele so zraneniami na krku, pričom bol len čiastočne pri vedomí.

Informovali o tom v stredu viaceré americké médiá s odvolaním sa na zdroje z prostredia bezpečnostných zložiek a justície.

Epsteinove zranenia údajne nie sú vážne. Dozorcovia vyšetrujú aj možnosť, či sa Epstein nestal obeťou útoku.

Miliardár Epstein čelí obvineniu zo založenia zločineckej siete, ktorá mu umožňovala pohlavne zneužívať desiatky neplnoletých dievčat. Hrozí mu až 45 rokov väzenia.

Súd v New Yorku minulý týždeň zamietol jeho žiadosť o prepustenie na kauciu. Prokurátor sa totiž obával, že tento bohatý finančník má dostatok prostriedkov na to, aby opustil Spojené štáty a že by jeho prepustenie mohlo predstavovať bezpečnostné riziko.

Jeffrey Epstein má predstúpiť pred súd 31. júla.