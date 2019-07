7-ročná modelka je malou kópiou Rihanny: Samotná speváčka ich podobnosti nemohla uveriť

Ala’a Skyy má len 7 rokov a už má na Instagramovom profile vyše 74 tisíc sledovateľov. Ala’a sa venuje modelingu a foteniu detského oblečenia, no najväčšiu slávu získala tým, že sa vzhľadom neuveriteľne podobá na Rihannu. Samotná speváčka jej fotografiu na Instagrame zdieľala a do popisu napísala, že jej takmer vypadol telefón z ruky a ako je to vôbec možné?