Jojkár Mečiar predviedol svoj vzácny športiak: Prekvapí vás, čo má spoločné s trabantom

Nenechal si to ujsť! Jojkársky moderátor Ján Mečiar je známy svojou láskou k štvorkolesovým veteránom. Koniec koncov, aj on sám je hrdým majiteľom Chevroletu Corvette z roku 1979, ktorým sa nedávno prišiel pochváliť aj na stretnutie majiteľov historických vozidiel. To sa konalo v kaštieli neďaleko Žiliny a bolo sa skutočne na čo pozerať.