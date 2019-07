Agrorezort ostro kritizuje obchodníkov za zvyšovanie cien: Aliancia vrátila ministerstvu úder

Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) nerozumie neustálym útokom zo strany ministerstva pôdohospodárstva.

Ceny potravín totiž zásadným spôsobom ovplyvňuje aj legislatívne prostredie a na to nemajú vplyv obchodníci, ale práve agrorezort, vláda a parlament. Od začiatku roka 2019 prudko stúpli ceny energií, rekordne sa zvýšili príplatky za prácu v noci, cez víkend a sviatok, výrazne sa zvýšila minimálna mzda a v SR je takmer najvyššia DPH na potraviny v celej EÚ. "Tieto opatrenia zvyšujú náklady nielen obchodníkom, ale i poľnohospodárom a potravinárom v SR, čo v konečnom dôsledku negatívne môže pocítiť aj spotrebiteľ," uviedol v reakcii na rast cien potravín pre agentúru SITA predseda SAMO Martin Krajčovič. Naopak, agrorezort dôvody na taký výrazný rast cien potravín nevidí.



Slovensko predbehlo rastom cien potravín v júni celú EÚ. Potraviny na pultoch slovenských obchodov zdraželi v šiestom mesiaci o 0,5 %. Podľa Krajčoviča sú to práve obchodníci, ktorí od začiatku dlhodobo upozorňujú na negatívne zásahy štátu, ktoré môžu spôsobiť nárast cien potravín. "To, že ceny potravín na Slovensku rástli rýchlejšie ako v iných krajinách V4 nie je vplyvom obchodníkov, ale dôsledkom toho, že štátna podpora pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov je najnižšia z krajín V4. Práve v prípade bravčového mäsa sa naplno ukázal efekt nesebestačnosti kvôli podvýživenosti celého sektora. Z dôvodu afrického moru ošípaných sa zdvihla celosvetovo cena bravčového mäsa, pretože nastal veľký výpadok na trhu," pokračoval Krajčovič.



Výrobné kapacity na Slovensku sú podľa SAMO nízke z dôvodu zlej a netransparentnej dotačnej politiky štátu a nie sú schopné pokryť dopyt obchodníkov. "Namiesto neustálych útokov zo strany ministerstva pôdohospodárstva by sme uvítali skôr konštruktívny dialóg v celej agropotravinárskej vertikále, čo by mohlo priniesť lepšie podmienky pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov a kvalitnejšiu ponuku domácich potravín pre slovenských spotrebiteľov," uzavrel Krajčovič.



Ministerstvo pôdohospodárstva naopak ešte v stredu uviedlo, že sú to práve obchodníci, ktorí ženú ceny potravín nahor a slovenskí potravinári čelia podľa agrorezortu neustálemu tlaku dodávať im za nižšie ceny. „Ceny potravín na Slovensku rástli v júni najvyššie spomedzi všetkých krajín V4. V Česku, v Poľsku a ani v Maďarsku ceny nestúpli tak vysoko ako u nás. Zdražovanie pritom vôbec neodzrkadľuje ceny, za ktoré nakupujú reťazce potraviny od dodávateľov v SR. Dodávatelia sú naopak dlhodobo tlačení zľavovať zo svojich cien, čo im bráni dostatočne investovať do nových technológií, slušne zaplatiť zamestnancov a pokrývať rastúce ceny surovín. Opäť sa potvrdzuje, že obchodníci zneužívajú svoju dominantnú silu na úkor spotrebiteľov a dodávateľov,“ uviedla ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná.



Agrorezort si chce posvietiť na ekonomicky oprávnené náklady. Dodávatelia potravín sa totiž podľa Matečnej dosť často sťažujú, že ich obchodníci nútia predávať aj pod výrobné náklady. Ak sa takéto praktiky preukážu, obchodníkom hrozia sankcie. „Našim cieľom sú vyvážené vzťahy medzi dodávateľmi a obchodníkmi. Je neakceptovateľné, aby obchodníci neustále dvíhali ceny na úkor dodávateľov aj spotrebiteľov. Som presvedčená o tom, že na taký dramatický rast cien potravín nie je dôvod. Naopak, je tu dostatočne veľký priestor na to, aby boli dodávatelia lepšie zaplatení a zároveň zákazníkom by nemuseli rásť pultové ceny,“ uzavrela ministerka Matečná.