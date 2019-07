Opustená továreň na Sibíri vzbudzuje strach: Hrozí druhý Černobyľ?

Opustená chemická továreň v Irkutskej oblasti na Sibíri by mohla spôsobiť ekologickú katastrofu podobnú havárii v černobyľskej jadrovej elektrárni, ak sa rýchlo nič neurobí k jej vyčisteniu.

V rozhovore poskytnutom denníku Izvestija na to upozornila šéfka štátneho úradu na ochranu prírody Rosprirodnadzor Svetlana Radionovová. Chemička Usoljechimprom v meste Usolje-Sibirskoje, kde sa produkoval chlór a ďalšie chemikálie, zastavila výrobu po bankrote v roku 2017. V jej objekte ale podľa Radionovovej dodnes zostáva v nezabezpečenom stave množstva najrôznejších toxických látok.



"Je to veľký chemicky nebezpečný podnik, ktorý je v napoly zbúranom stave. Nedbalí majitelia z neho vyčerpali posledné zdroje a opustili ho," povedala šéfka Rosprirodnadzoru. "V budovách závodu sú skladované nádoby s nebezpečnými látkami, z ktorých niektoré sú pod tlakom. Čo je v nich, nikto nevie," dodala.



Poukázala pritom na to, že v blízkosti tečie rieka Angara a hrozí jej znečistenie. "Fakticky ide o územie ekologickej katastrofy. Musí sa konať teraz hneď, inak budeme mať taký 'ekologický Černobyľ'," zdôraznila Radionovová.