Na plážach sa hore bez opaľuje čoraz menej Európaniek: Prečo neukážeme prsia

Horný diel plaviek si na pláži vyzlieka čoraz menej Európaniek. Vyplýva to z prieskumu francúzskeho inštitútu IFOP, o ktorom informovala agentúra AFP.

Kým v roku 2016 sa "hore bez" opaľovalo ešte 33 percent žien starších ako osemnásť rokov z piatich skúmaných krajín Európskej únie, teraz je to už len 27 percent. Dôvodom sú podľa ankety obava zo sexuálneho obťažovania, nízke sebavedomie, ale aj starostlivosti o zdravie. Na obľube u Európaniek stráca tiež nudizmus.



Agentúra IFOP sa v prieskume pýtala celkovo 5000 žien z Francúzska, Británie, Nemecka, Talianska a Španielska. Kým v Španielsku si na pláži horný diel plaviek niekedy dala dole takmer polovica (48 percent) žien a v Nemecku zhruba tretina (34 percent), Britiek sa opaľovala hore bez len menej ako pätina (19 percent) a Talianiek dokonca len 15 percent. Uprostred rebríčka skončili Francúzky, ktorých odložilo podprsenku na pláži 22 percent. Podľa prieskumu pritom ešte v roku 1984 hore bez na pláži skúsilo byť 43 percent opýtaných francúzskych žien od 18 do 49 rokov.



V prípade všetkých piatich skúmaných národností zistil prieskum agentúry IFOP v porovnaní s rokom 2016 pokles počtu žien, ktoré sú ochotné si na plážach vyzliecť horný diel plaviek. U Nemiek, Britiek a Francúzok zaznamenala anketa pokles o sedem percentuálnych bodov, u Talianiek o päť a u Španielok o jeden. Najčastejšie ženy ako argument proti vyzliekaniu horného dielu plaviek na pláži zmieňovali obavy o svoje zdravie, množstvo ich ale nechcelo hore bez relaxovať kvôli prípadným kritickým poznámkam okoloidúcich k ich vzhľadu či nechcenej pozornosti, ktorú by to mohlo vyvolať u mužov.



Rovnako ako pobyt na pláži bez vrchného dielu plaviek stratil u Európaniek na popularite tiež nudizmus, teda pobyt na pláži úplne bez oblečenia. V čele tohto rebríčka sú Španielky, ktorých už odpočívalo na pláži úplne bez plaviek 20 percent, nasledujú Nemky (19 percent). V Británii, Francúzsku a Taliansku je pobyt na nudistických plážach obľúbený len u veľmi malej časti žien (osem, šesť a štyri percentá).