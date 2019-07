Boris Johnson sa ujal funkcie a už úraduje: Odchádza viac ako polovica ministrov

Celkovo z vlády odchádza viac ako polovica Mayovej ministrov, pričom niektorí rezignovali sami od seba, zatiaľ čo iných sa rozhodol zbaviť nový premiér.

Boris Johnson, ktorý sa v stredu ujal funkcie britského premiéra, sa hneď pustil do rozsiahlych zmien vo vláde. Ako informujú britské médiá, z ministrov, ktorí pôsobili vo vláde jeho predchodkyne Theresy Mayovej, si nenechá ani len polovicu. Zatiaľ najvýznamnejšou ohlásenou zmenou je to, že doterajší britský minister vnútra Sajid David, ktorý bol inak aj Johnsonovým súperom v boji o posty predsedu Konzervatívnej strany a britského premiéra, sa presunie na čelo ministerstva financií. Na ministerstve vnútra ho nahradí Priti Patel, ktorá bola v posledných rokoch len poslankyňou, no v rokoch 2016 až 2017 už pôsobila aj ako ministerka pre medzinárodný rozvoj.

Naopak, z vlády naspäť do parlamentu mieri doterajší britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt. Na Twitteri v stredu večer oznámil, že po deviatich rokoch pôsobenia vo vláde sa vracia do poslaneckých lavíc v Dolnej komore britského parlamentu. Hunt bol tiež Johnsonovým súperom v boji o post šéfa konzervatívcov a britskej vlády. Nevie sa zatiaľ, čo sa presne v jeho prípade stalo, pretože doteraz deklaroval, že by na poste šéfa britskej diplomacie rád zostal aj v Johnsonovej vláde.

Celkovo z vlády odchádza viac ako polovica Mayovej ministrov, pričom niektorí rezignovali sami od seba, zatiaľ čo iných sa rozhodol zbaviť nový premiér. Sú medzi nimi okrem iných minister financií Philip Hammond, spravodlivosti David Gauke či medzinárodného rozvoja Rory Stewart, a tiež ministri obrany, školstva, priemyslu, dopravy či medzinárodného obchodu.