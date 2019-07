Manželka Jána Ďurovčíka zverejnila oficiálne fotky zo svadby: Hneď vám to udrie do očí

View this post on Instagram

Ďurovčíkovci ❤️ #1month #24619 • • • Rada by som sa aj poďakovala @ds.foto za najlepÅ¡ie fotky a vždy super prácu í ½í¹í ¼í¿» vrelo odporúčam í ½í²«kamoÅ¡ko nÃ¡Å¡í ½í¸âœ”ï¸