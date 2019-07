F1 mieri do Nemecka: Prelomí Ferrari víťazný pôst?

Seriál pretekov formuly 1 v závere júla pokračuje Veľkou cenou Nemecka na okruhu Hockenheimring. Práve na viac než päť kilometrov dlhej trati sa pred rokom začala "čierna" séria nemeckého pilota Sebastiana Vettela.

Do vlaňajších pretekov vstupoval ako líder poradia šampionátu, víťazne naladený po zdolaní Lewisa Hamiltona na jeho domácej trati, ale v Nemecku situáciu nezvládol.

Jeden z kľúčových momentov vlaňajšej sezóny sa udial v 52. kole, keď Vettel za mokrých podmienok narazil do bariéry. V tom čase mal pred druhým Bottasom komfortný náskok siedmich sekúnd. "Spravil som malú chybu, ktorá mala obrovský dopad na celkový výsledok," cituje Vettela americký portál skysports.com. Napokon zo zisku 25 bodov tešil Hamilton, čím odštartoval svoju cestu za titulom. Nemec mu následne "pomohol" aj svojimi chybami v Taliansku, Japonsku alebo v americkom Austine.

V aktuálnej sezóne Sebastian Vettel, rovnako ako celý tím Ferrari, čaká na prvé víťazstvo. Domáce preteky preňho znamenajú veľkú motiváciu túto nelichotivú bilanciu ukončiť. "Špeciálne ja musím napraviť výkon z minulého roka. Teším sa na preteky, pretože atmosféra v Hockenheime je vždy fenomenálna. Spomínam si, že minulý rok bolo veľa nemeckých vlajok popri trati, čo som si veľmi užil," vyjadril sa štvornásobný majster sveta formuly 1 pre web formula1.ferrari.com.

Vettel v roku 2013 ovládol Veľkú cenu Nemecka, no vtedy ju hostil okruh Nürburgring. V Hockenheime tak ešte nikdy na najvyššom stupienku nestál. "VC Nemecka vnímame predovšetkým ako Sebastianove domáce podujatie. Dúfame, že sa nám bude dobre dariť, najmä po minulom roku, keď nám na konci víkendu uniklo víťazstvo," skonštatoval šéf Ferrari Mattia Binotto. Okrem toho dodal, že tím z Maranella neprichádza do Nemecka so žiadnymi špecifickými úpravami, ale vďaka získaným dátam z Veľkej ceny Veľkej Británie dokáže lepšie porozumieť autu.

Prelomiť víťazný pôst Ferrari sa bude snažiť aj 21-ročný Monačan Charles Leclerc. Ten bol blízko k triumfu v Bahrajne a Rakúsku, ale o premiérové víťazstvo ho pripravili technické problémy, respektíve odvážny predbiehací manéver Maxa Verstappena. "V predošlých kvalifikáciách sme dosiahli určitý progres, teraz sa musíme sústrediť na pretekárske tempo. Okruh je mixom rôznych typov zákrut a roviniek. Dúfam, že v Nemecku dosiahneme ďalší dobrý výsledok a budeme schopní bojovať o víťazstvo," vyjadril sa Leclerc.