Slovan sa napriek výhre opäť nevyznamenal: Kosovskému tímu dovolil príliš veľa

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava vyhrali úvodné stretnutie 2. predkola Európskej ligy doma nad kosovským KF Feronikeli 2:1.

Skóre otvoril v 9. minúte Nono, po hodine hry pridal druhý gól Andraž Šporar z jedenástky, hostia znížili v 67. minúte zásluhou Mendurima Hotiho., postupujúci si v majstrovskej vetve 3. predkola zmeria sily s neúspešným z dvojice FC Dundalk (Ír.) a FK Karabach (Azer.).

Úradujúceho fortunaligového šampióna viedol tréner juniorky Ján Kozák ml., keďže dočasný kouč Vladimir Radenkovič prijal výzvu srbskej vlády a v dvojzápase proti Feronikeli absentuje na lavičke. Chýbali tiež srbskí hráči Aleksandar Čavrič a Dejan Dražič.

1. zápas 2. predkola EL 2019/2020:

ŠK Slovan Bratislava - KF Feronikeli 2:1 (1:0)

Góly: 9. Nono, 61. Šporar (z 11 m) - 67. Hoti. Rozhodovali: Papadopoulos - Kourompyliová, Petropoulos (všetci Gréc.), ŽK: Holman, Ljubičič - Dabiqaj, Hoti, Malaj, 7150 divákov

Slovan: Greif - Bajrič, Abena, Božikov, Suchockij - Ljubičič - Nono (86. De Kamps), Holman (67. Strelec), Moha, Ratao (70. Daniel) - Šporar

Feronikeli: Smakiqi - Islami, Prekazi, Lladrovci, Hoxha - Malaj (81. Bojku), Fazliu, Dabiqaj - Carioca (76. Zeka), Hoti (90.+3 Topalli) - Rexha



Domáci otvorili skóre hneď z prvej príležitosti, Nono rozohral priamy kop na bránku a lopta s prispením teču v múre zapadla za Smakiqiho. Rýchly inkasovaný gól však neoslabil odhodlanie outsidera, Rexha odzbrojil Ljubičiča a Dabiqaj tesne minul Greifovu žrď. V 25. minúte vybojoval Šporar po nedorozumení v hosťujúcej obrane priamy kop na mieste, z ktorého skóroval Nono, tentoraz to vyskúšal Holman, no nastrelil len múr. Na opačnej strane preletel šestnástkou Slovana prudký center Hotiho, Carioca ani Rexha neboli pri lopte včas. Hoti vyslal tesne vedľa krížny pokus a šance sa v závere prvého polčasu dočkali aj domáci, nožničky Šporara vytesnil Smakiqi.

Slovan mal po zmene strán k dispozícii dve štandardné situácie, pri druhej Božikov hlavou neusmernil Suchockého nebezpečný center z priameho kopu. Vzápätí si Slovan vypracoval možnosť aj z hry, Nono našiel dlhou prihrávkou za obranu Šporara, ktorého zakončenie tesne netrafilo priestor troch žrdí. V 60. minúte po páde Šporara v šestnástke odpískal hlavný rozhodca Papadopoulos jedenástku v prospech domácich a ten istý hráč zvýšil z bieleho bodu na 2:0. V 67. minúte sa však hosťom podarilo znížiť, po priamom kope si Bratislavčania nepostrážili šestnástku a osamotený Hoti skóroval z odrazenej lopty - 2:1. V zostávajúcom čase Feronikeli nedokázalo vyrovnať, no ani Slovan si nepripravil jasnejšiu východiskovú pozíciu do odvety.

hlasy po zápase (zdroj: RTVS):

Ján Kozák ml., tréner Slovana: "Nebolo to ideálne, chceme hrať ináč, sme trošku v kríze. Hráči si uvedomujú málo podpory, potom ich to zväzuje. Boli sme lepší, výsledok 2:0 by bol v poriadku, ale inkasovali sme zo štandardky. Tie nám robia problémy dlhodobo, musíme si viac veriť v posledných minútach. Piskot na tribúnach ma nemôže tešiť, celý život som zvyknutý na víťazstvá, keď sa vám fanúšik takto otočí, niečo nie je v poriadku. Samozrejme, mrzí ma to."

Dominik Greif, brankár Slovana: "Škoda zbytočného gólu zo štandardky, už ani neviem, čo si mám o tom myslieť. Zráža nás to dolu, takto sa nedá uspieť v Európe. Možno to teraz uhráme, ale prídu ťažší súperi, nemôžeme dostávať lacné góly. Fanúšikovia majú právo vyjadriť svoj názor, nám nezostáva nič iné, len pracovať, aby to bolo lepšie."