Sagan vedel, že nemá šancu na výhru: Bol to pre mňa taký oddychový deň

Taliansky cyklista Matteo Trentin triumfoval v stredajšej 17. etape na 106. ročníku Tour de France. Dvadsaťdeväťročný úradujúci európsky šampión zvíťazil z pôvodného 33-členného úniku, ktorý sa neskôr okresal na šesť jazdcov.

Slovenský trojnásobný majster sveta Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe sa nachádzal v skupine ešte za pelotónom a vo výsledkovej listine figuroval na 131. priečke s odstupom 26:27 min. V bodovacej súťaži o zelený dres sa prakticky nič nezmenilo, 29-ročný Žilinčan Sagan vedie stále s náskokom 85 bodov pred Talianom Eliom Vivianim (Deceuninck-Quick Step). Tretí s mankom 106 bodov zaostáva ďalší taliansky jazdec Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida).

"Bol som v balíku, takže som dnes nemal šancu na výhru. V úvode som kontroloval Colbrelliho, Vivianiho a Matthewsa, mojich rivalov v boji o zelený dres a preto som sa nedostal do úniku. Bolo dosť teplo a nebolo to príliš komfortné, až kým nezapršalo. Nakoniec z toho bol pre mňa taký oddychový deň. V Alpách to bude ťažké každý deň a pre všetkých," citovala Sagana oficiálna stránka Tour.