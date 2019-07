Tvorca Susedov Andy Kraus predáva luxusnú vilu v Rakúsku po druhý raz: Finančné suchoty?!

Opäť mení plány! Scenárista a herec Andy Kraus (52) sa na jeseň stane tretíkrát otcom.

Po tom, čo nedávno stiahol z ponuky realitných kancelárií prepychovú rakúsku vilu, sa do nej aj so svojou tehotnou priateľkou Jankou (33) a jej synčekom Tomim (6) nasťahoval. Medzitým však investoval do nehnuteľnosti v Bratislave a miesto nového domova si zrejme rozmyslel. Podľa informácií Nového Času Kraus totiž plánuje luxusný dom v Prellenkirchene opäť predať. Je za týmto rozhodnutím nedostatok financií?

Kraus má za sebou sedemnásťročné manželstvo s Danielou, ktorá mu porodila syna Borisa a dcéru Zoju. Počas vzťahu dvojica nadobudla úctyhodný majetok a po rozvode, ktorý sa konal v novembri 2017, sa bývalí partneri patrične rozdelili. Andyho exmanželke zostal dom v Pezinku a následne si kúpila aj ďalší v Rakúsku, kde žije so svojimi dvoma deťmi. Umelcovi zostala prepychová vila v Prellenkirchene, kde rodina do rozvodu spoločne žila.

Lenže do Andyho súkromia medzitým vstúpila žena, do ktorej sa zaľúbil. Pár spolu randí už viac ako dva roky a na jeseň sa dokonca dočká spoločného prírastku. Práve Jankino tehotenstvo bolo dôvodom, prečo sa scenárista na jar rozhodol, že stiahne dom z ponuky realitných kancelárií a nová rodinka sa do Rakúska presťahuje.

„Dom som chcel predať, Janka však zostala tehotná, tak som prehodnotil svoje rozhodnutie. Napokon sme však kúpili byt v Bratislave, kam sa o chvíľu presťahujeme, než sa dieťatko narodí,“ uviedol pre Nový Čas Kraus, ktorý začne prepychovú vilu s bazénom, so záhradným domčekom, s herňou, vírivkou, posilňovňou, fínskou a suchou saunou opäť predávať.

Sú za tým peniaze?

Andy už roky patrí k popredným slovenským umelcom a okrem hereckej kariéry má na svojom konte niekoľko populárnych projektov. K jeho azda najväčším profesijným úspechom patrí seriál Panelák, ktorý mu vyšiel na jednotku s hviezdičkou. Keďže v minulosti bolo projektov oveľa viac a peňazí sa tiež hrnulo neúrekom, je celkom možné, že môžu za predajom luxusného domu v Rakúsku stáť tentoraz aj pomaly ubúdajúce peniaze.

Predsa len si buduje novú rodinu, do ktorej čoskoro pribudne aj dieťatko.uviedol Kraus, ktorý je v súčasnosti jednou z najväčších hviezd sitkomu Susedia. „V dome sme si ešte chceli užiť leto a teraz opäť plánujem dom dať do realitiek na predaj niekedy v októbri, ale ak by sa záujemca našiel skôr, nevidím v tom problém. Vysťahovať sa však budeme môcť asi až začiatkom septembra,“ dodal.