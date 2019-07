Prokurátor Šanta vytiahol na súde o zmenkách nahrávku: Čo odhalí nová komunikácia Kočnera?!

Ďalší nepredvídateľný dôkaz. Prokurátor Ján Šanta, ktorý dozoruje konanie vo veci falšovania zmeniek TV Markíza, v stredu vyrukoval s novou nahrávkou, ktorá môže vniesť viac svetla do ostrosledovaného prípadu.

Na nahrávke je vraj zachytený Marián Kočner v rozhovore so svojím dlhoročným obchodným partnerom Štefanom Aghom. Čo preberajú?

Komunikácia Kočnera s Aghom môže pohnúť prípadom. „Je zaujímavá,“ opísal ju Šanta s tým, že viac o tom povedať nemôže. Pôvodne navrhoval, aby sa prečítala aj na pojednávaní, ale predseda senátu to napokon nepovolil. Verejnosť sa o tom dozvie až vtedy, keď ich preštudujú Agh s obhajcami Kočnera. Otvoriť galériu Na súde vypovedal blízky spoločník Kočnera Štefan Agh. Zdroj: mh Právnik Ruska Marek Para namietal, že postupné predkladanie nových dôkazov je zasahovanie do práva na obhajobu a chcel vysvetlenie od prokurátora, ako sa ku komunikácii dostal. „Všetko sa dozviete, keď príde čas,“ odpovedal mu Šanta. Sudca námietky Paru nezohľadnil. „Nebudeme vyzývať prokurátora, aby niečo súdu predkladal. Súd sa musí vyrovnať so všetkým, čo bolo predložené oboma stranami,“ dodal sudca.