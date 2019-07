Večný študent Ján Šutý z Oravy: Na internáte býva už 10 rokov, konečne ukončil prvý ročník!

Veľmi pomaly, ale predsa. Príbeh večného študenta Jána Šutého (29) nabral na popularite aj vďaka tomu, že sa v januári tohto roku objavil v Novom Čase.

Odvtedy dostal ponuku na propagačné video, ktoré natočil, má ďalšiu brigádu a dokonca mu ponúkli aj členstvo v komisii pre ubytovanie. To však nie všetko. Oravčanovi, ktorý na Univerzite Komenského (UK) už strávil dovedna 10 rokov, sa úspešne podarilo ukončiť prvý ročník v odbore geografia, geoinformatika a kartografia na Prírodovedeckej fakulte. Janči, ako ho všetci volajú v bratislavských internátoch, sa skrátka pre ničím nezastaví. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Posúva sa k cieľu! Na Prírodovedeckej fakulte má Janči (29) za sebou prvý rok. „Musím povedať, že to bol boj. Kolektív, učitelia aj prístup je iný. Vyžadujú od nás veľa prác, ktoré musíme robiť aj doma. Nemám čas ani spať a okrem toho musím stíhať brigády aj moju stránku, kde informujem študentov,“ vraví večný opitimista Ján a dodáva: „Keď úspešne doštudujem školu, nebudem to písať na chodník, ale zasadím strom.“

Niektoré predmety ako geomorfológia sú preňho ťažké, iné zvláda ľavou zadnou. Škrt mu občas robí aj zdravie, keďže má problém s očami. „Pedagógovia sú však ku mne ústretoví. Na obrazovku počítača mi upevnili lupu, keďže mám dvanásť dioptrií a mapy musím vidieť detailne,“ skonštatoval študent.

Otvorený výzvam

Ján priznáva, že jedni ho v odhodlaní vyštudovať školu podporujú a držia palce a druhí zasa tvrdia, že v intrenátoch a škole už nemá čo robiť. Marketingové oddelenie internátov, kde Janči býva už 10 rokov, si však všimlo jeho snaživosť a tak spolu natočili interaktívne video. „Som otvorený výzvam, tak som súhlasil. Trochu som sa toho bál, ale nakoniec boli s mojím výkonom spokojní,“ vraví skromne študent s tým, že prioritou číslo jeden je pre neho škola.

Keď však má čas, vybehnú s kamarátmi von. „Nepreháňame to, ale treba sa aj trošku uvoľniť. Najviac by som však potreboval skutočný oddych, kedy môžem byť sám sebou bez mobilu a všetkých vymožeností,“ povedal Ján. Napriek stúpajúcej popularite je mladý muž stále nezadaný. „Ani to veľmi neriešim, pretože by si moja potenciálna partnerka mohla myslieť, že ju pri svojej zaneprázdnenosti zanedbávam. Všetko je však otázka priorít, takže ak má niečo prísť, tak to príde,“ myslí si Janči, ktorého cieľom je, aby to tentoraz dotiahol až na magistra v čo najkratšom čase.

Jančiho štúdium v číslach

2009 -2018 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Odbory: fyzika, obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika (neuspel 2x v 3.ročníku)

2018 - 2019 Prírodovedecká fakulta UK

Odbor: geografia, geoinformatika a kartografia (úspešne ukončil 1. ročník)

Školné od roku 2012: 5 915 €

Ubytovanie za 10 rokov: asi 6 800 €

Strava za 10 rokov: 8 000 €