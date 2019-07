Slovenský cyklista vyšiel s pravdou von: S kým spáva Sagan na Tour?

Je síce lídrom tímu BORA, ale platia pre neho rovnaké podmienky ako pre ostatných jazdcov. Niekto by si mohol myslieť, že Peter Sagan má hviezdne maniere, no opak je pravdou.

Tourminátor si na najslávnejších cyklistických pretekoch sveta nepotrpí na luxus. Od svojho tímu nevyžaduje v hoteli samostatný apartmán, v ktorom by načerpával sily do ďalšej etapy. Býva v jednoduchej hotelovej izbe spolu so svojím dobrým kamarátom.

„V tíme je nás dohromady osem jazdcov. Sme v izbe po dvoch. Ja spávam s mojím dobrým kamarátom Danielom Ossom. Akurát teraz od nás odpadol Maximilian Schachmann, takže jeden z nás bude v izbe sám,“ povedal Sagan v rozhovore pre belgické médiá.