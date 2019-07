Reprezentačný brankár Denis Godla o ponuke Slovana: Teraz riešim zahraničie

Zostáva pokojný. Slovenský reprezentačný brankár v hokeji Denis Godla (24) zatiaľ nevie, kde bude hrať v ďalšej sezóne. Ozval sa mu Slovan Bratislava, no pred Tipsport ligou uprednostňuje kvalitnejšie európske súťaže a nevylučuje ani odchod do nižšej zámorskej!

Belasí sa po odchode z KHL od pondelka pripravujú na návrat do Tipsport ligy a súrne sa potrebujú posilniť na brankárskom poste. Generálny manažér Juraj Bakoš prezradil, že oslovili Denisa Godlu, ktorý to potvrdil. „Hovoril som s pánom Bakošom a tiež trénerom či niektorými hráčmi. Povedal som im však, že zatiaľ stále čakám na zahraničie, čo je mojou prioritou. Či už Fínsko, Švédsko, Česko, Rusko, Švajčiarsko, ale aj Nemecko či nižšia liga v zámorí,“ povedal nám účastník dvoch MS, ktorý predchádzajúce štyri sezóny strávil vo Fínsku. Z toho tri v klube KalPa Kuopio, kde sa na jar dohodol na rozviazaní kontraktu. „Do klubu sa vrátil skúsený domáci Eero Kilpeläinen a bolo zrejmé, že by som neodchytal taký počet zápasov, s akým by som bol spokojný. Pokračovaniu vo fínskej lige by som sa však rozhodne nebránil. Je rýchla, poznám to tam a mám tam aj veľa priateľov,“ naznačil Godla.

Slovenský reprezentant absolvoval včera prvý tréning na ľade s majstrom z Banskej Bystrice, kde sa okrem toho pripravuje pod dohľadom kondičného trénera Romana Švantnera a za sebou už má aj tri brankárske kempy v Leviciach, resp. na Liptove s Jánom Lacom. Napriek zložitej situácii zostáva pozitívne naladený. „Nervozita nie je na mieste, treba počkať a veriť, že sa niečo nájde. V hlave som nastavený tak, že do dvoch týždňov sa tak stane. Keď som však dal výpoveď v Slovane v roku 2015, čakal som na zmluvu až do polovice septembra. Takže s tým mám už skúsenosť,“ dodal Denis Godla.