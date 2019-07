Do dvoch mladých Čechov udrel blesk: Svedkovia hovoria o ohlušujúcej rane

Záchranári v Královohradeckom kraji v Česku v júni a júli zasahovali pri dvoch mužov zasiahnutých bleskom.

Obaja prežili. Jeden má 28 rokov, druhý o dva roky menej. ČTK to v stredu povedal hovorca krajskej zdravotníckej záchrannej služby Ivo Novák. Prvý prípad sa stal 6. júna v Jaroměři a druhý približne o mesiac neskôr v obci na Královohradecku.



"Začiatkom júna v Jaroměři bol dvadsaťosemročný muž tesne po búrke objavený svedkami na záhrade v bezvedomí. Privolaní záchranári spolu s lekárom ho po príchode našli s popáleninami na predlaktí. Muž bol už pri vedomí, avšak dezorientovaný a na udalosť sa nepamätal," uviedol Novák. Pre istotu bol prevezený na vyšetrenie do náchodskej nemocnice.



Mladší z mužov dopadol horšie. Blesk ho zasiahol začiatkom júla na Královohradecku. "Hoci na mieste nebola zaznamenaná výrazná búrka, podľa svedkov zaznela ohlušujúca rana, sprevádzaná zábleskom, po ktorej bol mladý muž nájdený na záhrade s príznakmi zástavy krvného obehu. Našťastie sa na miesto ihneď dostavili svedkovia, ktorí za pomoci rád operátorov tiesňovej linky kvalitne vykonávali nepriamu masáž srdca až do príchodu posádok záchrannej služby, "uviedol Novák.

Záchranári nadviazali na laickú resuscitáciu tiež niekoľkými defibrilačnými výbojmi a podaním liekov. Nakoniec sa im podarilo obnoviť srdcovú aktivitu zraneného a previezli ho do hradeckej nemocnice. "Stav mladého muža sa vďaka resuscitácii zlepšil natoľko, že onedlho mohol byť prepustený z jednotky intenzívnej starostlivosti.uviedol Novák.Záchranári v Královohradeckom kraji sa s úrazmi spôsobenými bleskom nestretávajú často, a ak áno,Napríklad v roku 2010 zasahovala posádka královohradeckej leteckej záchrannej služby pri obci Hostinné, kde blesk zasiahol dvojicu chlapcov naraz. "Vzhľadom na ťažkú dostupnosť a nutnosť rýchleho transportu na špecializované pracovisko do Prahy musel byť na miesto povolaný tiež vrtuľník zo základne v Liberci.dodal Novák.