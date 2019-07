Pátranie po domácom v neslávne známej Five Star Residence: V koho luxusnom byte Rusko skutočne býva?!

Nemajetný v luxusnom hniezdočku. Tak by sa dala opísať situácia Pavla Ruska (55), ktorý momentálne čelí obžalobe z falšovania miliónových zmeniek Markízy.

Rusko tvrdí, že nemá peniaze, odôvodňoval tak fakt, že nemá na vyplatenie zmeniek, podľa vlastných slov nemá ani prácu. Aj preto sa ho zrejme na súde advokát televízie Daniel Lipšic (46) opýtal na jeho bývanie v luxusnom, no neslávne známom komplexe Five Stars Residence. Pri odpovedi na túto otázku Rusko znervóznel.

Komplex Five Star Residence pozná kvôli podozrivým machináciám celé Slovensko. S luxusnou bytovkou v centre hlavného mesta je spojený aj dnes už odsúdený Ladislav Bašternák. Ten byty kúpil za premrštenú cenu a profitoval z nadmerných odpočtov DPH. Developerom rezidencie bol Marián Kočner, ktorý zase medzi firmami podozrivo previedol 17 bytov za euro, hoci ich reálna hodnota mala byť okolo 17 miliónov. V bytovke je dodnes viacero bytov oficiálne písaných na rodinných príslušníkov oboch menovaných „podnikateľov“.

Kto vlastní jeho byt?

Kočner s Ruskom boli donedávna pre spor v Markíze nepriateľmi až za hrob. Kočner v roku 2014 dokonca za milión kúpil exministrovu haciendu v Záhorskej Bystrici, ktorá musela ísť do dražby, pretože Rusko nesplácal dlhy. Kočner vilu zvnútra predtým ani nevidel a kúpu okomentoval s tým, že to bolo aj „trochu osobné“. Dnes ich okrem spoločného súdneho procesu spája aj bytovka Five Star Residence, ktorú Kočner postavil. To, že exriaditeľ Markízy v komplexe býva, sa vie už dlho.

Až do pondelkového pojednávania v kauze zmenky však nebolo jasné, kto je majiteľom jeho bytu.odpovedal Rusko na otázku právnika Markízy Daniela Lipšica, ktorý sa ho spýtal, od koho si byt prenajíma. Jediným piešťanským majiteľom bytu vo Five Star Residence je Ladislav K. s manželkou. Nový Čas ho kontaktoval. Úspešný piešťanský podnikateľ nepoprel, že je majiteľom Ruskovho bytu. Koľko mu za bývanie platí?