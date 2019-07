Karel Gott opäť v problémoch: Akútny zápal pľúc! Spevák ruší plány

Kvôli akútnemu zápalu pľúc zrušil najpopulárnejší český spevák Karel Gott štvrtkové vystúpenie na festivale Benátska! v Liberci.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

ČTK to v stredu oznámila jeho hovorkyňa Aneta Stolzová. Gott mal vo štvrtok večer zaspievať v rámci tradičného Večierka pre nedočkavých, malo to byť jeho posledné tohtoročné verejné vystúpenie. Na festivale chcel osláviť svoje 80. narodeniny, ktoré boli 14. júla.



Karel Gott v roku 2016 bojoval s rakovinou. Už v tej dobe vyhlásil, že ani po ťažkej chorobe sa nemieni s hudobnou kariérou rozlúčiť. Hoci ho občas sprevádzajú choroby, na scénu sa postupne vracia. Vlani 12. júna za doprovodu Boom! Bandu Jiřího Dvořáka vystúpil na samostatnom koncerte vo vypredanej pražskej O2 aréne.



Aj tento rok mal pôvodne pri príležitosti životného jubilea vystúpiť v pražskej O2 aréne. Koncert spevák ale pred časom zrušil, jeho hovorkyňa to zdôvodnila Gottovou oslabenou imunitou.