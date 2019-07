Princ Harry, ako ste ho ešte nevideli: S uznávanou biologičkou predviedli opičie objatie

Britský princ Harry je pre každú srandu a odľahčenie kráľovského protokolu.

Preto sa pri stretnutí s biologičkou Jane Goodall objali ako dva šimpanzy. Člen britskej kráľovskej rodiny a svetovo uznávaná zoologička špecializujúca sa na výskum primátov pobavili všetkých prítomných.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Jane a Harry sa stretli prvýkrát vlani, vtedy sa princ zaujímal o to, ako sa šimpanzy správajú. Slávna vedkyňa mu vysvetlila význam niektorých objatí medzi samcom a samicou. Harry si na jej výklad spomenul a tento týždeň ju vo Windsore prekvapil šimpanzím privítaním.

Video: Dr Jane Goodall @JaneGoodallInst asked #princeharry if he remembered the “chimp greeting” from when they first met in Dec (& last month). They brilliantly re-enacted it: Jane as the nervous female approaches and Harry pats her on the head to encourage her for a hug! í ½í°’ í ½í°µ pic.twitter.com/gKAxJOqPY5 — Emily Andrews (@byEmilyAndrews) 23 July 2019

"Stretol som Jane vlani a vtedy som povedal to, čo ste pocítili tento týždeň, keď ste ju stretli prvýkrát. Že je to veľmi vľúdna, vrelá, neskutočne vzdelaná a jemná žena, "vyhlásil Harry na stretnutí aktivistov z celosvetového programu Roots and Shoots.

Goodall potom počas tlačovej konferencie prezradila, že sa zoznámila aj s Harryho synom Archiem.