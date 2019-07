Slovák priznal, čo mu prekáža na frajerke: Ľudia na ňom nenechali ani nitku suchú

To myslí vážne? V dobe, kedy ľudia vyhadzujú majland na handry, sa ešte nájde človek, ktorému prekáža rozumné šetrenie?!

Len za 3 hodiny od uverejnenia tohto šialeného príspevku na Priznaniach žien sa na neznámeho týpka spustila lavína kritiky v stovkách komentárov. Prečo? Lebo už ozaj nevie, čo by od dobroty svojej frajerke asi vytkol...

"Som muž a priznávam, že nechápem svoju partnerku! Jej zmýšľanie a nakupovanie. Ženy, aký máte názor na nakupovanie v second handoch? Ja viem, že to už nie sú otrhané deravé handry ako kedysi, ale ide o princíp, že je to tovar zo sekáča! Ide totiž o to, že moja priateľka tam veľmi rada nakupuje. Stále! Sú to vkusné a aj pekné kúsky, na ktoré by ste nepovedali, že sú zo sekáča voľným okom, ale ja o tom viem a hanbím sa! Hej, to je to, priznávam, že sa hanbím za svoju priateľku, lebo nakupuje v sekáčoch. Boli sme v meste a zobrala ma do jedného takého, našla pekné blúzky za 1 euro, niekedy aj 50 centov. Hovorím jej, že pôjdeme do nákupného centra do normálneho originálneho obchodu, že jej na tú blúzku dám aj 20 eur, ale bude mať originálny kúsok. Že načo by tam chodila, keď to isté môže mať za lacno? Boli sme na akcii. Obliekala sa pekne. Blúzka, sukňa, kostýmček. Všetko zo sekáča! Chválili jej postavu aj oblečenie a pýtali sa, z akého butiku to má. Ona sa bez hanby priznala, že zo sekáča! Tá hanba, čo som prežíval a potom výsmech, či si neviem obriadiť svoju ženu. Ideme sa brať, to sa mám obávať, že si svadobné šaty kúpi zo sekáča za 5 eur? Priznajú sa tu ženy, že tam nakupujú? Je to veľká hanba? Díky."

Anonymné priznanie šokovalo ľudí, pod príspevkom sa chalana snažili vyviesť z omylu - niet sa za čo hanbiť. "Tak vieš, recykluje. Šetrí životné prostredie tým, že sa vec nevyhodí, ale jej poslúži ešte. Nakoniec peniaze, ktoré ušetrí za handry, môžete minúť spolu. Buď rád, že nie je márnotratná. Ja tam tiež nakupujem," napísala Eva. "Ak ti toto vadí, tak si chorý, kamarát," ozval sa Michal. "Na čo to riešiš? Aj tak s tým nič neurobíš. Keď sa za ňu hanbíš, tak ju asi neľúbiš, na čo si s ňou?" adresovala mu Michaela. "Keď ti minie každú výplatu na originálne kúsky, budeš šťastnejší?? Mysli. Mohol by si byť rád, že baba má rozum," vyjadrila názor Martina.