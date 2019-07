Martin Réway do Sparty nepôjde: Bude hrať po boku najväčšej českej hviezdy?

Slovenský hokejový útočník Martin Réway (24) sa momentálne pripravuje v Prahe pod vedením kondičného trénera Michala Břetenářa a vyzeralo to tak, že v českej metropole si nájde aj nový angažmán.

Všetko smerovalo k tomu, že absolvuje skúšku v Sparte Praha, ale napokon nedošlo k dohode. Do boja o 24-ročného hráča najnovšie vstúpilo Jágrovo Kladno, kde však Réway tiež bude musieť zaujať na skúške. Informoval web iSport.cz

"Rytieri" z Kladna sa po päťročnej prestávke vracajú medzi českú elitu. V minulosezónnej baráži im k tomu najväčšou mierou pomohol práve majoritný vlastník klubu Jaromír Jágr, ktorý sa vo veku 47 rokov pripravuje na nový súťažný ročník. "Po prvom tréningu s mužstvom sa na ľade cítim presne tak, ako som počítal. Ide len o to, ako rýchlo sa zase dostanem do formy," cituje iSport člena Triple Gold Clubu.

Práve po boku legendy svetového hokeja by mohol Réway reštartovať svoju kariéru. Šikovný útočník už v juniorskom veku patril medzi najproduktívnejších hráčov českej najvyššej súťaže. V sezóne 2014/2015 nazbieral v drese Sparty 37 bodov (9+28) v 34 dueloch základnej časti a v 8 súbojoch play-off mal bilanciu 1+6. Vydarený ročník doplnil ziskom bronzovej medaily so slovenskou reprezentáciou na MS do 20 rokov.

V sezóne 2015/2016 zbieral Réway naďalej bod na zápas v Česku aj vo švajčiarskej NLA, ale nasledujúci ročník musel vynechať pre zdravotné problémy. Od návratu na súťažný ľad sa nedostal do formy z minulosti. Účinkovanie v zámorskej AHL v tíme Laval Rocket ukončil po piatich dueloch a výraznejšie sa nepresadil ani v KHL v drese Slovana Bratislava, kde absolvoval osemnásť zápasov. Minulú sezónu odštartoval dvoma súbojmi v druholigovom Dolnom Kubíne a ďalších desať štartov pridal vo švédskej Allsvenskan. Od roku 2016 však v súťažnom stretnutí strelil jediný gól.