Austrália pritvrdzuje: Nové zákony zabránia extrémistom vrátiť sa do vlasti

Austrálsky parlament sa v stredu pripravuje na prijatie zákonov, ktoré majú občanom tejto krajiny, čo sa pridali k extrémistickým hnutiam na Blízkom východe, znemožniť na obdobie až do dvoch rokov návrat do vlasti.

Na druhej strane sa podporovatelia džihádistickej skupiny Islamský štát (IS) dožadujú repatriácie z preplnených utečeneckých táborov v Sýrii, píše agentúra AP.

Nové zákony založené na britskej legislatíve bude v stredu predebatovávať austrálsky Senát po tom, ako ich v utorok večer prijala Snemovňa reprezentantov s väčšinovým zastúpením konzervatívcov.

Podľa vyjadrenia austrálskeho ministra spravodlivosti Petera Duttona v parlamente je tzv. príkaz na dočasné vylúčenie určený na "zabezpečenie toho, aby úrady mohli riadiť tieto návraty spôsobom, ktorý zaistí bezpečnosť austrálskej komunity". Ide o opatrenie, ktoré je súčasťou návrhu o boji proti terorizmu a zákonoch o žiadateľoch o azyl.

Agentúra AP pripomenula, že o zmienených zmenách sa rokuje v čase, keď sa v preplnených sýrskych utečeneckých táboroch podľa odhadov nachádza najmenej 50 austrálskych žien a detí. Ocitli sa tam po tom, ako IS stratil svoje územia v oblasti Blízkeho východu.

Právnik Rob Stary, zastupujúci 18 austrálskych žien a detí, ktoré sa nachádzajú v jednom z táborov v Sýrii, povedal, že proti vláde podnikne kroky až pokiaľ nedosiahne repatriáciu svojich klientov.

Opatrenia by umožnili zakázať vstup na austrálske územie osobám podozrivým z pripojenia sa k teroristickej organizácii IS. Štátne orgány tak získajú potrebný čas na to, aby návrat týchto bývalých bojovníkov neohrozil bezpečnosť občanov Austrálie.

Minister Dutton uviedol, že od roku 2012 sa k extrémistickým skupinám v Sýrii a Iraku pridali 230 Austrálčanov, ktorí sa čoskoro budú chcieť vrátiť do svojej vlasti.