Trump pokračuje v nechutných útokoch, kongresmanku nazval šialeným pomätencom

Americký prezident Donald Trump sa počas prejavu na akcii mládežníckej organizácie Turning Point USA slovne pustil do ďalšej demokratickej kongresmanky za štát Michigan.

Trump kritizoval Rashidu Tlaib, ktorá podľa neho "v žiadnom prípade nezastupuje hodnoty ľudí z Michiganu". Nazval ju tiež "zlomyseľnou" a "šialeným pomätencom".

Trump už viac ako týždeň útočí na štyri mladé kongresmanky za Demokratickú stranu, ktoré spája to, že sú ostrými kritičkami jeho politiky. V jednom zo svojich tweetov uviedol, že ak sa kongresmankám nepáči Amerika, mali by sa vrátiť do svojich krajín. Všetky sú pritom Američanky a tri z nich sa narodili v Spojených štátoch.

Kauza je výbušná najmä tým, že žiadna z týchto žien nie je biela Američanka, a preto Trumpove vyjadrenia silno zaváňajú rasizmom. Americký prezident v minulosti už viackrát vyhlásil, že nie je rasista, vždy po čase sa však vráti k výrokom, ktoré toto jeho tvrdenie spochybňujú.