Iránsky dokument zachytil „špióna“ CIA v Bratislave: Vojna tajných služieb na Slovensku?!

Súboj zahraničných tajných služieb na Slovensku? V pondelok iránska televízia Press TV zverejnila dokument, v ktorom popisuje, ako ich krajina rozložila sieť agentov najznámejšej spravodajskej služby CIA.

Amerických agentov s iránskym pôvodom mali prenasledovať aj do zahraničia a podľa zverejnených záberov mohli operovať aj v Bratislave. Čo na to hovoria odborníci a najmä SIS-ka, ktorá by mala takéto aktivity sledovať?!

V čase eskalujúceho konfliktu medzi USA a Iránom vydala televízia Press TV oslavný dokument o úspechoch iránskych tajných služieb. Chvália sa najmä operáciou z obdobia rokov 2009 - 2013, keď sa im malo spoločne s Číňanmi podariť narušiť komunikačné kanály CIA a odhaliť tak sieť amerických špiónov v zahraničných krajinách. „Teherán zdieľal svoje zistenia o zahraničných špiónoch CIA so spriatelenými krajinami. Ich osudom bola prevažne smrť,“ odznelo v dokumente. O tomto incidente pred rokom informoval aj americký portál Yahoo. „V dôsledku neriešenia narušenia tajnej komunikácie zomrelo v Číne až 24 zdrojov,“ píše Yahoo s odvolaním sa na 11 bývalých príslušníkov tajných služieb.

Špión v Bratislave

V dôsledku vyššie spomenutého incidentu spred šiestich rokov Irán posilnil kontrarozviedku na odhaľovanie „krtkov“ vo vlastných radoch. V pondelok sa Iránske ministerstvo spravodajských služieb pochválilo zatknutím 17 občanov podozrivých zo špionáže proti vlastnej krajine. Americký prezident Donald Trump však oponoval, že ide o falošné informácie. Podľa Iránu niektorí zo špiónov už boli odsúdení na smrť. „Identifikovaní špióni boli zamestnaní v citlivých a dôležitých centrách súkromného sektora v ekonomickej, jadrovej, vojenskej a kybernetickej oblasti, kde zbierali tajné informácie,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení. Podozrivých mali sledovať aj do zahraničia.

Dokument iránskej televízie zachytáva „špiónov“ vo viacerých krajinách a jednou z nich, okrem Thajska, Azerbajdžanu a Spojených arabských emirátov, je aj Slovensko.S hlúčikom návštevníkov tam zrejme čakal na turistický vláčik, ktorý robí prehliadky po hlavnom meste. Aj keď televízia Press TV miesto vyhotovenia záberov mylne označila ako Rakúsko, ide s určitosťou o centrum Bratislavy.

Môže ísť o propagandu

Bezpečnostný analytik Jaroslav Naď upozorňuje, že video môže byť propagandou. Minulý týždeň Irán totiž zadržal britský tanker v Hormuzskom prielive, čo zalarmovalo západné krajiny. Medzi nimi a Teheránom vládne napätie od májového spustenia amerických sankcií. Dokument môže byť spôsob, ako získať výhodu v psychologickej vojne a vyvolať zdanie o neohrozenosti Iránu proti americkej vojenskej presile. Vo všeobecnosti podľa odborníka realizujú síce rôzne krajiny v zahraničí rôzne operácie, prekvapivé však je, že by tieto akcie niekto zostrihal do propagandistického videa.

„Na základe týchto záberov si budú vedieť iné štáty video analyzovať, zistia, odkiaľ bol ten človek snímaný a z pouličných kamier si vedia dohľadať aj toho človeka, čo to nasnímal. Takto by zrejme podkopali svojho agenta, ktorý to natáčal,“ vysvetlil Naď. „Ak sa potvrdí, že je to pravda, tak je to zlyhanie slovenských spravodajských služieb, ktoré dovolili beztrestný pohyb iránskych tajných služieb u nás, snímajú si ľudí a ktovie, čo s tými zábermi robia,“ uzavrel bezpečnostný analytik. Nový Čas zisťoval, či SIS-ka o týchto aktivitách na našom území vedela, tajná služba však na naše otázky nereagovala.

Na Slovensku pôsobia desiatky agentov

Juraj Krúpa, Slovenský inštitút bezpečnostnej politiky Otvoriť galériu Juraj Krúpa Zdroj: Miro Miklas

Je štandardné, že niektorá krajina ukázala formou videa prácu svojich spravodajských služieb?

Je to určite neštandardné. Vyhotovovanie videomateriálov je normálne, ale že ich zverejnia, s tým som sa ešte nestretol. Môže ísť čisto o propagandu, ukázanie Západu, že iránska spravodajská služba je schopná operovať efektívne mimo svojho územia. Alebo môže ísť aj o podvod a vyfabrikovaný materiál. Ohrozila by tým činnosť svojich zložiek.

Ako si vysvetľujete, že sa na videu objavili zábery z Bratislavy?

- Sú dve možnosti. Že si to naša spravodajská služba nevšimla a v tom prípade by išlo o zlyhanie, alebo o tom naše orgány vedia a s týmito materiálmi pracujú ďalej, alebo ich posunuli ďalej partnerom.

Koľko agentov môže operovať na našom území?

Tento odhad má len SIS alebo vojenské spravodajstvo. Tu treba povedať, že naše územie hraničí s Viedňou, ktorá je považovaná za akúsi základňu špiónov. Veľa spravodajských služieb, ktoré operujú u nás, pôsobí tu. Krytie si teda nevytvárajú len na Slovensku, ale aj v zahraničí. V prípade Slovenska sa môžeme baviť rádovo o desiatkach agentov. Bavíme sa o spravodajcoch z krajín ako sú Rusko, Čína, možno Irán alebo Bielorusko.