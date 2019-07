Laura sa po 50 plastických operáciách zmenila na úplne inú ženu: Odpadnete, ako vyzerala predtým

Mladá žena si nechala urobiť 50 plastických operácií, z toho 8 na úpravu poprsia, 7 operácií nosa a tri zadku.

Laura Alicia Summers (34) z Manchestru podstúpila prvú plastickú operáciu, keď mala 18 rokov. V škole ju totiž šikanovali a nazývali "inou". Podľa portálu The Sun Laura tvrdí, že kozmetická chirurgia je droga, na ktorej je závislá, lenže dobrým spôsobom.

"Nie je to pre každého, no mne to vylepšilo život vo všetkých smeroch. Ľudia si každý druhý či tretí rok menia autá, tak prečo nie aj telá? Mám na sebe operácie za približne pol milióna eur. Podstúpila som ich už 50," vysvetlila otvorene. Keď mala Laura 13 rokov, zbilo ju 5 detí, zlomili jej nos, rebrá a vykĺbili sánku. Vtedy prestala chodiť do školy, no neskôr sa zapísala na kurz zdravia a krásy, ktorý ju priviedol aj k estetickej chirurgii.

Na svoju prvú operáciu si začala šetriť už v 15 rokoch. Na Laurine 18. narodeniny jej otec ponúkol ako darček auto alebo zväčšenie pŕs. "Samozrejme, že som si vybrala prsia. Čakala som na to dobrých 7 rokov, bolo to prvé na mojom zozname," spomínala Laura. "Prvá operácia pŕs bola úžasná. Jednoznačne môžem povedať, že som sa hneď vtedy stala závislou. Nebolo to len tým, ako som sa cítila, ale aj reakciami ľudí okolo," pokračovala.

Laura prezradila, že nie všetky operácie boli úspešné. Prvý prsný implantát jej museli odstrániť, pretože praskol a tekutina sa jej dostala do tela. Komplikácie ju však neodradili od ďalších zmien jej tela. "Myslím, že si ako ďalší nechám urobiť lifting tváre. Možno o 5 rokov, keď budem mať pred štyridsiatkou. Neskôr si zaplatím ešte lifting zadku. Je to môj život, moje telo a robí ma to šťastnou," dodala.