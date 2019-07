Medvedie divadlo v Očovej: Statná šelma je miestnou atrakciou, poľovník má na ľudí ťažké srdce

Pri cestách ako doma! Našu najväčšiu šelmu čoraz častejšie stretávame v blízkosti ľudských príbytkov, ale aj frekventovaných ciest, pričom vysvetlení na túto situáciu je viacero.

Objavujú sa názory, že medvede sú premnožené, či strácajú plachosť. Statný maco sa túla po nociach aj v Očovej (okr. Zvolen). A kým časť ľudí má strach, ďalšia ho považuje za nebývalú atrakciu. Skúsenosť zo stretnutia s medveďmi má aj Marek z Hrochote, ktorému nedávno neďaleko Banskej Bystrice prebehli pred autom dve šelmy.

Viac ako dva týždne Očovú navštevuje po zotmení jeden statný chlpáč. Niektorí to však považujú za atrakciu. „Ľudia ho vyzerajú cez okná, alebo prídu na našu ulicu na autách. No mnohí sa boja, vystúpia z autobusu a medveď je blízko pri nich,“ hovorí miestny obyvateľ Ján. Dodáva, že chlpáč môže mať okolo 100 kg a tri-štyri roky.„O jeho výskyte v obci som upovedomil ministerstvo životného prostredia, ochranárov a aj políciu. Teraz je už na kompetentných, aké stanovisko zaujmú,“ informoval starosta Ján Senko.

Podľa poľovníckeho hospodára PS Očová Rudolfa Huliaka medveďa nevedia úplne stotožniť a zistiť, či ide len o jedného, alebo ich chodí do obce viacero. „Ľudia ho vyrušujú, chodia k nemu autami. My ho potrebujeme označiť, aby sme si boli istí, že to je ten medveď, ktorý stratil plachosť a naučil sa chodiť do dediny,“ vysvetlil.

S mladším chlpáčom sa stretol aj Marek medzi Hornou a Dolnou Mičinou. Nečakane mu vbehol na cestu a začal pred ním utekať. Marek si myslí, že v podpolianskej oblasti je medveďov priveľa. „Máme obavu chodiť napríklad do horskej doliny, lebo veľmi často sa ľudia s medveďmi stretávajú,“ dodal. Obe stretnutia s chlpáčmi zaznamenala aj kamera v jeho aute. „Je to mladý, 2-ročný, maximálne 3-ročný medveď,“ povedal odborník na medveďa hnedého Jaroslav Slašťan.

Čo urobia ochranári

Ochranári medveďa v blízkosti Očovej monitorujú. „V spolupráci s obcou sa vymedzia tzv. zóny ticha, v ktorých bude zabezpečený minimálny pohyb obyvateľov v neskorých večerných a nočných hodinách,“ uviedla Štátna ochrana prírody SR.