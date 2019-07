Ninka našla balón s odkazom od novomanželov: Najväčším prekvapením bolo, z ktorej krajiny priletel

Tomu sa povie zaujímavá pošta! Neuveriteľný zážitok má za sebou rodina z obce Tovarníky (okr. Topoľčany). Na poli za domom našli balón s odkazom od novomanželov.

Nešlo však o susednú obec, pozdrav na šnúrke od balónika priletel vzduchom až z Rakúska. Okrem dátumu sobáša dvojice je na ňom aj adresa s tým, že budú radi, keď sa nálezca ozve. Ním je malá školáčka Ninka (9), ktorá sa dvojici chystá napísať.

Odkaz, ktorý letel vzduchom, priniesol rodine veľkú radosť. „Moja dcérka zbadala za domom veľký balón s košom, ktorý letel ponad nás a pristával na poli. Veľmi sa chcela ísť naň pozrieť. Utekala na pole a tešila sa.hovorí mamička troch detí Eva (35)Ninka zodvihla zo zeme balón a utekala domov celá nadšená povedať, čo našla. „Deti mali veľkú radosť. Je to ako odkaz vo fľaši, ktorý letel vzduchom,“ opisuje Eva.

Odkaz novomanželov

Keďže rodina nevie po nemecky, dala si text preložiť. „Keď sme už vedeli, čo je tam napísané, veľmi nás to potešilo. Sú to manželia, ktorí si práve v deň svadby 6. júla povedali svoje áno v Rakúsku v obci Pulkau,“ vysvetľuje Eva. A čo na originálnom pozdrave stálo? „Tento balón sme vypustili pri príležitosti našej svadby v kostole. Ak objavíte tento balón, pošlite nám odkaz, a my veríme, že sa nám splní naše želanie,“ povedala natešená Eva s tým, že dcérka im chce osobne napísať.

„Veľmi sa teším, že balónik doletel až k nám. Určite manželom niečo pekné napíšem a verím, že mi aj odpíšu,“ teší sa malá Ninka. Carina a Dominik z Rakúska, ktorí sú autormi nevšedného nápadu, vypustili zrejme balónov niekoľko, pretože presne rovnaký odkaz našli aj manželia z obce Ostratice (okr. Partizánske). Rodina z Tovarníkov premýšľa tiež o tom, že ak budú mať deti sviatok, vypustia rovnaký balónik so svojím želaním. „Verím, že je to nejaký symbol,“ uzavrela Eva.