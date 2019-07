Košického podnikateľa polícia zatkla pre podozrenie z podvodu: Dávidovi luxusný život cvakali iní

Za rýchlym úspechom finančníka a školiteľa Dávida Gedeona (30) môže byť podľa polície podvod! Podnikateľ sa so svojou značkou Next Level Factory na verejnosti prezentoval ako poradca vo finančnom a osobnom rozvoji, podporoval šport,hudbu aj charitatívne podujatia.

Pritom vo svete peňazí sa pohyboval len posledných 9 rokov. Život ako z rozprávky si však podľa mužov zákona mal vydobyť pomocou rôznych machinácií. Polícia ho už obvinila zo zločinu podvodu a z prečinu neoprávneného podnikania. Na súdne pojednávanie čaká vo vyšetrovacej väzbe.

Dávid Gedeon pochádza z Medzeva (okr. Košice-okolie). Finančný kolotoč mal rozbehnúť ako splnomocnený zástupca spoločnosti NLF Plus Limited so sídlom na Cypre pomocou sprostredkovateľských finančných služieb a uzatváraním zmlúv o tichom spoločenstve. Z obvinenia vyplýva, že finančné prostriedky lákal od klientov na podiel z podnikania pri vyhľadávaní a ďalšej podpory start up projektov. Tento systém pripomína pyramídové hry známe z 90. rokov, ktoré obrali desaťtisíce ľudí o úspory. Podľa polície postupoval v rozpore so zákonom o kolektívnom investovaní, čím spôsobil zatiaľ určenú výšku škody 133-tisíc €.

Vzali ho do väzby

Hovorca krajskej prokuratúry Milan Filičko pre Nový Čas potvrdil, že voči Dávidovi G. bolo 17. júla vznesené obvinenie za zločin podvodu v súbehu s prečinom neoprávneného podnikania. „Obvinený bol sudcom Okresného súdu Košice-okolie vzatý do väzby, pretože z jeho doterajšieho konania vyplýva odôvodnená obava, že bude pôsobiť na svedkov, alebo inak mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie,“ dodal Filičko. Podľa krajskej policajnej hovorkyne Lenky Ivanovej polícia na prípade naďalej intenzívne pracuje a vykonáva potrebné procesné úkony. „Preto bližšie informácie o vyšetrovaní nateraz poskytovať nebudeme, aby nedošlo k jeho zmareniu alebo sťaženiu,“ dodala hovorkyňa.

Sponzor futbalu

Mladík sa len nedávno rozhodol, že bude sponzorovať bardejovský futbalový klub. Potvrdil to Stanislav Soroka, prezident druholigového Partizána Bardejov. „Ústnou dohodou vstúpil v júni do klubu, aby mu finančne pomohol pri účinkovaní v II. lige,“ povedal Soroka. Na internetovej stránke klubu figuruje 30-ročný podnikateľ ako generálny riaditeľ, no podľa Soroku v obchodnom registri nemá s klubom žiadne spojenie a nevlastní žiadne akcie.

„V klube figuruje len ako sponzor. Verejnosti sme prezentovali, že v budúcnosti sa má stať generálnym riaditeľom, no k jeho vymenovaniu zatiaľ nedošlo,” uzavrel Soroka. Podľa denníka Košice:dnes je Gedeonov svokor primárom jednej z kliník súkromnej Nemocnice Košice-Šaca. Tvrdí, že o finančných aktivitách príbuzného nič nevedel.

Upozornenie NBS: Investície NLF Plus Limited nie sú chránené

Národná banka Slovenska (NBS) v stanovisku uviedla, že spoločnosť NLF PLUS LIMITED nepodliehala dohľadu NBS a finančné prostriedky investované do aktivít tejto spoločnosti nepodliehajú ochrane investícií podľa zákonov Slovenskej republiky. „NBS zároveň neeviduje uvedenú spoločnosť ani ako poskytovateľa finančných a investičných služieb na základe jednotného európskeho povolenia a zároveň upozorňuje potenciálnych investorov, že nie je možné ani sprostredkovať (predávať) služby tejto spoločnosti treťou stranou na území SR.“