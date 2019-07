Peter Nagy otvorene o úskaliach šoubiznisu: Čo ma štve na mojej práci

Priznal slabé miesto! Spevák a autor mnohých nezabudnuteľných hitov Peter Nagy (60) je ako hudobník do svojej práce „zažratý“.

Ako však prezradil, aj hudobnícke remeslo má svoje úskalia, o ktorých jeho fanúšikovia možno ani netušia. Samotným vystúpeniam totiž predchádza nutné zlo, ktorému sa však nie je možné vyhnúť.

Nagy sa hudbe venuje už od svojich sedemnástich. Na svojom konte má úspešné hity ako Profesor Indigo, So mnou nikdy nezostarneš, Aj tak sme stále frajeri a mnohé ďalšie skladby, ktoré si doteraz radi spievajú celé generácie. Za pozlátkou popularity a úspechu sa však skrývajú aj nepríjemné povinnosti. „Mám veľmi rád svoje povolanie, neberiem to ani ako prácu. Na mojom povolaní mne prekáža byrokracia, všetky tie faktúry, kým človek vyjde na pódium. Ale muzika, tým, že mám skvelú kapelu za sebou, tak to je radosť,“ povedal Peter pre agentúru TASR.

Hudobník, ktorý je na scéne už viac než štyri desaťročia, už aj v minulosti priznal, že hoci robí prácu, ktorá ho baví, nie je to tak, ako si možno mnohí ľudia predstavujú.Nie je to jednoduché, a je jedno, čo robíte. Človek, keď ráno vstane a má rád svoju prácu, bude rozmýšľať nad tým, ako to urobiť, a vždy ho bude trápiť, keď sa to nepodarí,“ vyjadril sa Nagy pred troma rokmi.