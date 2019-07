Vrátila sa Adela a Dano s prosíkom do šou Milujem Slovensko? Všetko je inak, než sa na prvý pohľad zdalo

Nacúvali naspäť do šou! Známe moderátorské duo Adela Vinczeová (38) a Dano Dangl (44) sa vracia na televízne obrazovky RTVS po tom, ako pred rokom obaja zdupkali do konkurenčnej Markízy, aby si „struhli“ svoj nový spoločný projekt 2 na 1.

Ten sa im však skončil a obľúbená dvojica si to opäť namierila do relácie Milujem Slovensko v Mlynskej doline, v ktorej si predtým z kapitánskych mostíkov odkrútila šesť sérií. Prečo sa im verejnoprávna televízia rozhodla dať opäť šancu?

Po tom, ako vyšlo najavo na začiatku vlaňajška, že Vinczeová má zajačie úmysly a chce odísť z relácie Milujem Slovensko, sa tieto informácie nakoniec aj oficiálne potvrdili. Napokon nohy na plecia zobral aj Dangl. Adela a Dano tak mali voľnú cestu priamo do televízie Markíza, kde rozbehli ich spoločnú šou. Niet teda pochýb, že nutná výmena kapitánov v Milujem Slovensko bola pre kompetentných z RTVS bolestivá. Náhrada sa za ostrieľaných moderátorov musela hľadať ťažko, no napokon lukratívne fleky získali Juraj Šoko Tabaček a Stanislava Kašperová.

Adelu aj Dana totiž diváci zbožňujú a aj vďaka nim bol projekt zárukou kvality a výbornej zábavy. Ruky si však medlila Markíza, kde ich vítali s otvorenou náručou. Práve tam vyrukovali s vlastnou šou 2 na 1, kde si na paškál zobrali viaceré známe tváre. V máji však prišiel šok a relácia dostala stopku. V Záhorskej Bystrici im stihli odvysielať len sedem častí. Moderátori tak skončili bez veľkého televízneho formátu a nie je vylúčené, že práve preto sa opäť obrátili na predchádzajúceho verejnoprávneho zamestnávateľa. RTVS sa na hodenú udičku známej dvojice, zdá sa, rýchlo chytila, pretože obaja bývalí kapitáni Milujem Slovensko znovunavrátenie do Mlynskej doliny potvrdili. V ďalšom vydaní Milujem Slovensko sa tak znova predstavia vo svojich staronových úlohách.

„Áno, je to pravda, opäť budeme kapitánmi v šou Milujem Slovensko,“ potvrdil pre Nový Čas Dangl. Ako sa však zdá, za ich odchodom spred roka mala byť tajná dohoda s verejnoprávnou televíziou. Avšak počas šumov, keď sa mali s RTVS rozlúčiť, Adela a Dano o žiadnej dohode o prípadnom návrate nehovorili. Tá sa vynorila záhadne až teraz. „Mali sme dohodu o prestávke. Jednu sezónu budeme my s Adelou kapitánmi a druhú zasa Šoko so Stankou,“ spresnil zabávač, ktorý sa veľmi teší, že bude znovu súčasťou relácie. Adela zareagovala na ponuku podobne ako jej moderátorský kolega. „Dohoda bola od začiatku taká, že sa budeme ako kapitánske dvojice striedať. Striedanie je bežné aj v iných krajinách. Takže ostávame v pôvodnom pláne a, samozrejme, sa tešíme,“ povedala Vinczeová.

RTVS bez veľkých hviezd

Pravda však je, že verejnoprávna televízia stavila v poslednom čase na projekty, ktorých súčasťou nie sú veľké mená z obrazoviek. Okrem moderátora Milujem Slovensko Martina Nikodýma a jeho kolegu zo zábavnej šou 5 proti 5 Andreja Bičana sa v jej programoch žiadne veľké mená nenachádzajú. Preto sa z návratu staronovej dvojice určite teší.