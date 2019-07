Záhadná smrť syna bývalého člena skupiny Polemic Mareka Határa: Zlyhalo Dávidovi († 16) srdce?

Lekári si na celý prípad posvietia. Uplynulý víkend sa na kúpalisku v Banskej Bystrici stala tragická nehoda, keď počas wakeboardového kempu zomrel mladý športovec Dávid († 16), syn bývalého gitaristu skupiny Polemic Mareka Határa (45).

Chlapec, ktorý miloval pohyb a aktívne sa venoval hokeju, totiž po nešťastnom páde a následnom prevoze do nemocnice skonal. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Minulú sobotu sa v rodine bývalého člena kapely Polemic Mareka Határa udiala obrovská tragédia. Gitarista totiž prišiel o svojho milovaného syna Dávida, ktorý žil veľmi aktívny život, keďže pohyb a šport boli preňho všetkým. Okrem hokejových tréningov totiž mladík vyhľadával aj adrenalínové aktivity, medzi ktoré patril aj wakeboarding. Práve na kempe na kúpalisku v Banskej Bystrici prišlo k nešťastnej udalosti, keď chlapec počas ranného behu spadol a udrel sa do hlavy.

„Ten, čo bežal za ním, povedal, že si predtým všimol, ako ho zapotácalo,“ prezradil zdroj Nového Času. Dávidovi, ktorého začali ihneď ratovať záchranári a plavčíci, však už nepomohol ani bleskový prevoz do nemocnice za stálej resuscitácie. „Na kliniku pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny bol posádkou ZZS privezený 16-ročný pacient za kontinuálnej kardiopulmonálnej resuscitácie.Na našom pracovisku sme pokračovali v kardiopulmonálnej resuscitácii, ale nakoľko nedošlo k obnoveniu akcie srdca, resuscitácia bola ukončená,“ povedal nám lekár Oliver Petrík s tým, že k zisteniu príčiny smrti je potrebná pitva. Tých príčin však môže byť niekoľko, ale nie je vylúčené, že Dávida, ktorý mal ešte celý život pred sebou, zradilo práve srdce. „K príčine zastavenia srdca sa nevieme na základe nám dostupných informácií relevantne vyjadriť,“ dodal Petrík.

Obrovské nešťastie

Tragédia sa udiala v sobotu ráno, teda v prvý deň, keď začali chlapci trénovať a ako rozcvičku dostali beh. „Prišli v piatok z Bratislavy. Ešte ani neboli vo vode. Ráno mali rozcvičku okolo jazera. Dávid počas behu spadol na zem a udrel si hlavu, bolo pol desiatej doobeda,“ opísal nepríjemný incident jeden z návštevníkov banskobystrického kúpaliska. Zranenému chlapcovi sa snažili pomôcť aj zamestnanci areálu a ihneď mu poskytli prvú pomoc. Otvoriť galériu Plavčíčka ukazuje na miesto, kde cez víkend k tragédii došlo. Zdroj: polemic

„Oživovali sme ho dvadsať minút, až do príchodu sanitky. Trikrát sa nám ho podarilo priviesť k vedomiu. Neskôr nám volali z nemocnice, že zomrel. Žiaľ, je nám to veľmi ľúto, ale robili sme maximum,“ uviedla plavčíčka Laura. Nový Čas sa s otázkami obrátil aj na otca nebohého Dávida, Mareka Határa, ten však nechcel udalosť nijako komentovať.

Prichádza to náhle

Mário Moro, pediater

Sú možné rôzne príčiny a náhody, ktoré sú väčšinou nečakané, čiže môže byť nejaká skrytá aneurizma, o ktorej nevieme, a prejaví sa to práve pri nejakej záťaži. V ojedinelých prípadoch sa to stáva, najmä pri športovcoch, kde to príde náhle a oni skolabujú.