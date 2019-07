Vůjtekovi nie je slovenský hokej ľahostajný: Šatan ako šéf je správna voľba

Hoci trénerskú kariéru už zavesil na klinec, stále sa venuje hokeju a jedným okom sleduje aj aktuálne dianie na Slovensku. Reč je o skúsenom českom odborníkovi Vladimírovi Vůjtekovi (72), ktorý v roku 2012 doviedol slovenský národný tím k striebru na majstrovstvách sveta vo Fínsku.

Bohatú trénerskú kariéru uzavrel Vladimír Vůjtek na šampionáte 2016 v Rusku ako kouč svojho českého tímu. „Hoci už netrénujem, stále som aktívny na hokejovej scéne.prezradil bývalý kouč slovenskej reprezentácie, ktorú viedol od augusta 2011 do mája 2015.

„Jedným okom sledujem aj dianie na Slovensku. Musím povedať, že sa mi veľmi páčila hra Slovákov na májovom šampionáte, škoda dvoch zbabraných duelov v závere s Kanadou a Nemeckom. To vás stálo postup do štvrťfinále. Bolo mi to ľúto, pretože pod vedením kouča Ramsayho bolo vidieť na hre progres, dobre korčuľovanie, dynamiku i ťah na bránku. Myslím si, že kanadský tréner by mal ešte pokračovať pri slovenskom mužstve,“ pokračoval Vůjtek. Na otázku, čo vraví na nového šéfa zväzu Mira Šatana, odvetil: „Je dobré, že generácia bývalých hráčov, ako sú Šatan, Handzuš, Lašák, Petrovický a ďalší, chce pomôcť slovenskému hokeju. Je to jediná a správna voľba.“ Slovensko lámalo rekordy v návštevnosti: Za všetko môžu majstrovstvá

Vůjtek prezradil aj to, že si plnými dúškami užíva dôchodok a vo voľnom čase si rád zahrá najmä tenis. „Chodím hrávať pravidelne, veľmi ma tenis baví. Predtým som rád chodil aj na huby, ale už ma bolia nohy,“ dodal s úsmevom.