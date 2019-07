Krásky z telenoviel alebo Slovenky? Pozriete si túto fotogalériu, budete na pochybách!

Poznáte tie dokonalé krásky, ktoré majú uhladený každý vlas a denne na tvári profesionálny make up? Vidíte ich v latinskoamerických telenovelách, ale aj tu na Slovensku máme také!

Všetky z nich majú do 25 rokov, väčšina dokonca nepresiahla ani 20-tku. Na tvári nosia dokonalý make up a ich účes je tip-top za každých okolností. Pripomínajú herečky z telenoviel, no sú to dievčatá prihlásené do Miss leta 2019.

Konkurovať im môžeš aj ty, ak využiješ šancu, ktorá sa kráti. Na prihlásenie do súťaže máš ešte necelý mesiac. Nemusíš sa báť, že by si nestihla nazbierať hlasy, stále je tu totiž možnosť získať divoku kartu od redakcie.

Tamara Hudáková, 16 rokov, Bardejov

Tamara Hudáková, 16 rokov, Bardejov.

Diana Fajčáková, 19 rokov, Vranov nad Topľou

Diana Fajčáková, 19 rokov, Vranov nad Topľou.

Vanesa Drábová, 18 rokov, Žilina

Vanesa Drábová, 18 rokov, Žilina.

Laura Purdešová, 17 rokov, Bardejov

Laura Purdešová, 17 rokov, Bardejov.

Florína Szabóová, 22 rokov, Dunajská Streda

Florína Szabóová, 22 rokov, Dunajská Streda.

Viktória Tisovská, 17 rokov, Trnava

Viktória Tisovská, 17 rokov, Trnava.

Natália Miškeríková, 24 rokov, Bratislava

Natália Miškeríková, 24 rokov, Bratislava.

Z Miss leta na Miss Universe

Po ukončení hlasovania agentúra IN Agency, ktorá organizuje súťaž Miss Universe SR, v zastúpení riaditeľkou súťaže Miss Universe SR Silviou Lakatošovou, vyberie jednu súťažiacu, ktorá získa postup do semifinále Miss Universe 2020. „Som rada, že čitatelia, ale aj zástupcovia médií z Nového Času, nám budú pomáhať pri výbere víťazky a hlavne sa teším, že sa budem môcť zúčastniť akcie Miss leto. To má veľký potenciál a prepojenie na Miss Universe, lebo už teraz viem, že nejaká kočka postúpi do semifinále na ďalší ročník,“ povedala Silvia Lakatošová (45).

Odmeníme aj hlasujúcich

Traja výhercovia v online a traja výhercovia v sms hlasovaní získavajú:

• nákupné poukážky do e-shopu topankovo.sk

v hodnote od 50 – 250 €

• nákupné poukážky do siete predajní

FAnn parfumérií v hodnote od 50 – 200 €

• dekoratívnu kozmetiku od značky REVLON v hodnote 150 €

Čo získa víťazka Miss Leta 2019

- prestížny titul Miss leta 2019

- auto SEAT ARONA na pol roka od spoločnosti Autoprofit s. r. o.

- pobyt pre 2 osoby v Turecku od Happy Travel

- korunku a šperky značky LEFERTY

- nákupné poukážky do FAnn parfumérie

- nákupné poukážky do e-shopu topankovo.sk

- dekoratívnu kozmetiku od značky REVLON

- modelingový book od profesionálneho fotografa