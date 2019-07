Finalistky Miss Universe pod paľbou otázok: Odpoveď predposlednej krásky vás pobaví

Odvaha im nechýba! Finalistky Miss Universe zabojujú o korunku krásy, zaujať však chcú nielen krásou. Prečo sa vlastne prihlásili do súťaže, v čom im nechýba odvaha a sú viac do koča alebo do voza? Odpovede krásavíc vám o nich prezradia viac, ako ich oči alebo úsmev...