Slovan varuje fanúšikov pred zápasom s kosovským tímom: Vyhnite sa politike!

Slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava adresoval výzvu a prosbu svojim fanúšikom pred stredajším zápasom 1. predkola Európskej ligy UEFA 2019/2020 s kosovským šampiónom KF Feronikeli na Tehelnom poli.

"ŠK Slovan Bratislava sa obracia na všetkých fanúšikov s mimoriadne dôležitou výzvou a zároveň obrovskou prosbou k zápasu kvalifikácie Európskej ligy s KF Feronikeli. Vyzývame a prosíme všetkých priaznivcov Slovana, ktorí prídu v stredu na Tehelné pole, aby sa na štadióne zdržali akýchkoľvek prejavov súvisiacich s politickou situáciou týkajúcou sa nášho súpera. Zástupcovia UEFA nás dôrazne upozornili na to, že prípadné politické prejavy budú tvrdo a nekompromisne trestať v neprospech nášho klubu a fanúšikov.

V praxi to znamená, že ak by takáto situácia aj napriek našej výzve a prosbe nastala, klub by mohol dostať nielen vysokú finančnú pokutu, ale aj oveľa bolestivejší trest v podobe uzavretia celého štadióna na ďalší európsky zápas. Túto výzvu adresujeme z dôvodu, že je pre nás naozaj dôležité, aby sme predišli akejkoľvek tvrdej sankcii, ktorá by bola trestom pre celý klub a predovšetkým pre fanúšikov. Vopred veľmi pekne ďakujeme všetkým fanúšikom za rešpektovanie tejto výzvy a prosby zároveň," uviedol klub na oficiálnom webe.