Dobré fondy EÚ – rekonštrukcia mosta v Čadci

Dopravná situácia v údolí rieky Kysuca nebola nikdy jednoduchá. Tento cestný úsek je dôležitým európskym dopravným ťahom, keďže tade vedie hlavné cestné spojenie s Českou republikou.

Pôvodný most v Čadci-Horelici z roku 1970 bol tak nekvalitný, že ho museli zbúrať. Nový most bolo možné postaviť aj vďaka investícii z európskych prostriedkov vo výške 8 miliónov eur. Tento most predstavuje zložitú stavbu ponad rieku Kysuca, premosťuje nielen rieku ale aj železničnú trať a čističku odpadových vôd pre mesto Čadca.

Ďalším video zo série Dobré fondy EÚ vás prevedie vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko.

