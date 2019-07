Nagy prepísal historické tabuľky: Prekonal 33 rokov starý rekord Géryho

Slovenský plavec Richard Nagy (26) prekonal v utorňajších rozplavbách na 18. MS FINA v juhokórejskom Gwandžu v disciplíne 200 m motýlik "bradatý" národný rekord Marcela Géryho.

Dvadsaťšesťročný slovenský reprezentant dosiahol čas 1:59,29 minúty a o 17 stotín vylepšil takmer 33 rokov staré maximum Géryho z augusta 1986. Tento výkon mu vyniesol konečné 28. miesto a zostal tak pred bránami 16-členného semifinále.

Nagy sa prvýkrát v kariére dostal v tejto disciplíne pod 2 minúty. Tento čas mu tiež zaistil B-limit na OH v Tokiu 2020.

"Dnes to bolo fajn. Konečne sa mi podarilo zaplávať pod dve minúty. A že to teda trvalo. Síce ten čas vo svete veľa neznamená, mňa však potešil a smerom k 400 m polohové preteky by to mohlo byť dobré znamenie. Tá sa pláva až v nedeľu, takže si teraz týždeň potrénujem, zafandím zvyšku našej výpravy a potom uvidím, čo sa podarí," povedal pre TASR Nagy.

V utorok bol v akcii aj ďalší slovenský zástupca, Tomáš Klobučník dosiahol na 50 m prsia čas 28,20, ktorý mu stačil na 38. miesto.