Americká vláda sprísňuje proces deportácií: Ak migrant nemá papiere, okamžite ho vyhostí

Americká vláda zavádza nový proces rýchlych deportácií, ktorý obíde imigračné súdy.

Na základe nových pravidiel budú môcť úrady ihneď deportovať všetkých migrantov bez papierov, ktorí nebudú môcť dokázať, že žijú v krajine nepretržite viac než dva roky. Doteraz mohli rýchlo deportovať iba osoby zadržané do 100 míľ (160 kilometrov) od hranice, ktoré boli v USA menej než dva týždne. Vláda by mala nové opatrenie zverejniť v utorok a do platnosti vstúpi okamžite naprieč celou krajinou.

Americká únia občianskych slobôd (ACLU) už avizovala, že nový krok vlády napadne na súde. Podľa analytikov plánuje americký prezident Donald Trump spraviť z prísnej imigračn