Bikesharing je v Bratislave úspešný aj počas letných mesiacov: Toto sú najobľúbenejšie trasy bajkerov

Kadiaľ jazdia najčastejšie? Zdieľané bicyklovanie v hlavnom meste sa toto leto teší čoraz väčšej obľube nielen domácich, ale aj turistov.

Po spustení mobilnej aplikácie je požičanie žltého bajku o niečo jednoduchšie a pribudli aj nové stroje a dokovacie stanice. Nový Čas zmapoval, ktoré trasy a dokovacie stanice patria v posledných mesiacoch medzi najobľúbenejšie.

V hlavnom meste je aktuálne 78 dokovacích staníc v štyroch mestských častiach, ďalších 15 čaká na povolenie na inštaláciu. Až 23 stanovíšť pre žlté bicykle sa nachádza v Petržalke. Keďže najväčšia mestská časť má najlepšiu sieť cyklotrás, pribudli tu aj nové dokovacie stanice - na Nobelovom námestí, Antolskej/Krásnohorskej, v Sade Janka Kráľa a dočasná letná stanica na Tyršovom nábreží pri Magio pláži.

„Najpoužívanejšie stanice v Petržalke za posledný mesiac sú Jantárová cesta, Viedenská – pod mostom SNP a Sad Janka Kráľa,“ informoval hovorca spoločnosti Slovnaft Anton Molnár. Najobľúbenejšou a najpoužívanejšou je trasa Most SNP - Viedenská cesta - Starý most; Nobelovo námestie - Starý most; Jantárová cesta; trasa pozdĺž Chorvátskeho ramena.

„V rámci hlavného mesta užívatelia využívajú najčastejšie trasy vedúce cez Námestie SNP, Štúrovu, Pribinovu a Špitálsku ulicu, Most SNP, Obchodnú a Záhradnícku ulicu, Dvořákovo nábrežie, Klokočovú či Jantárovú cestu,“ doplnil zástupca Slovnaftu Ladislav Prochádzka.

Záujemci o zdieľané bikovanie majú aktuálne k dispozícii asi 500 bicyklov a ďalších 250 je pripravených na okamžitú výmenu v prípade zničenia alebo poruchy. Denný počet jázd na žltých bikoch závisí od počasia a pohybuje sa od 1 100 do 1 700 jázd. Od apríla je v prevádzke nový systém paušálov, pričom najväčší záujem je o mesačný paušál za 9 eur.

Žlté bajky v Bratislave:

- 78 dokovacích staníc (15 v príprave)

- 500 bicyklov (250 v zálohe)

- denný počet jázd 1 100 - 1 700

Paušály:

- denný 6 € (+ depozit 70 €)

- mesačný 9 €

- ročný 29,40 € (študenti 19,20 €)

- ročný premium 38,40 €