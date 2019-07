Alena Zsuzsová provokuje aj za mrežami: Komunikácia v záhadných šifrách?!

Alena Zsuzsová, obvinená v prípade dvoch úkladných vrážd, mala za mrežami komunikovať so svojimi najbližšími prostredníctvom tajných šifier.

Informácie mala posúvať svojej 75-ročnej mame a 15-ročnej dcére. Podľa informácií TV Markíza práve z tohto dôvodu jej akékoľvek návštevy vyšetrovateľ zakázal, svojich najbližších tak nevidela už 8 mesiacov. Jej advokát sa to dozvedel od prokurátora.

"Najprv mi bolo povedané, že o tomto rozhoduje orgán činný v trestnom konaní a potom som dostal jedno písomné vyrozumenie, kde sa poukazuje na to, že moja klientka vraj komunikuje v šifrách. Zmysel týchto šifier pozná iba ten, komu boli smerované a pri týchto návštevách vraj by mohla vynášať nejaké informácie," povedal pre televíziu advokát Aleny Zsuzsovej Štefan Neszméry, ktorý si nevie predstaviť, ako by si mohli spomínané šifry posúvať a komu mali byť určené.

Odkedy mala takto komunikovať, známe nie je. Televízia sa obrátila so stanoviskom aj na prokuratúru, tá však bola na slovo skúpa.

"Budeme napádať to, že je jej odopieraná a neumožňovaná návšteva. Nechápem celý tento postup," uzavrel televízii Štefan Neszméry s tým, že kontakt s blízkymi cez telefón či listy má vraj dovolený, no všetko policajti kontrolujú.