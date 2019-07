Cestovanie autom na dovolenku: Čo robiť pri nehode v zahraničí?

V období dovoleniek majitelia áut sadajú za volant častejšie ako počas pracovných dní.

Či už sú to krátke cesty za nákupmi a poznaním tesne za hranicami najbližších susedov, alebo chorvátsky Dubrovník, na cestu sa musíte dobre pripraviť. Povinné zmluvné poistenie auta by mal mať každý, a tak by prípadnú nehodu v zahraničí malo byť ľahké vybaviť. Alebo nie?

Bez ohľadu na to, aký ste dobrý a zodpovedný vodič, nehoda sa vám stať môže. Možno to bude len škrabanec na parkovisku, možno sa pritrafí vážnejšia udalosť na diaľnici. „Každá takáto udalosť je jedinečná, rovnako ako jej riešenie,“ tvrdí Matej Neumann, hovorca Union poisťovne.

Či sa vám podarí zachovať chladnú hlavu, alebo dostanete hysterický záchvat, je ťažké odhadnúť. Práve preto hovorca poisťovne Union pokračuje: „V každom prípade by sa mali klienti vyvarovať akéhokoľvek vybavovania bez vedomia poisťovne alebo asistenčnej služby.“

Výstražný trojuholník

V Turecku a na Cypre je povinné mať dva

Poplatok za privolanie polície

vám naúčtujú napríklad v Rakúsku

Reflexná vesta

V Českej republike, Maďarsku, Chorvátsku, Bulharsku a Slovinsku je povinná vesta pre každého člena posádky. Vesta sa musí nachádzať vo vnútri kabíny, podľa možnosti v dosahu vodiča, čiže v odkladacom priečinku pred spolujazdcom, alebo pod jeho sedadlom.

Asistenčná služba poradí aj pomôže

Helena Kanderková, hovorkyňa poisťovne Allianz

- Ak nastala dopravná nehoda, došlo k poruche vozidla alebo k jeho odcudzeniu, kontaktujte asistenčnú službu poisťovne. Asistenčná služba zabezpečí opravu vozidla na mieste, alebo jeho odtiahnutie do servisu. Operátori sa postarajú o ubytovanie cestujúcich, náhradné vozidlo, návrat do miesta bydliska, prípadne pokračovanie v ceste do výšky stanovených limitov.

1. Skontrolujte zranených

V prvom rade sa presvedčte, či sú všetci účastníci dopravnej nehody zdraví a nepotrebujú lekárske ošetrenie. Ak áno, zavolajte zdravotnícku pomoc. Číslo 112 funguje v celej EÚ. Ak nemáte dostatočnú jazykovú vybavenosť, pokúste sa zastaviť okoloidúce auto. Vodič aj bez rozhovoru pochopí, čo treba urobiť. „Neposkytnutie pomoci môže mať pre vás v zahraničí aj trestnoprávne následky,“ varuje Matej Neumann.

2. Zaistite si bezpečnosť

To posledné, čo teraz potrebujete, je ďalší náraz, alebo zranenie, ak si vás nevšimnú iní vodiči. Pokiaľ je to možné, z auta vystúpte už v bezpečnostnej veste. Podľa našich zákonov by ste ju mali mať v kabíne. Ihneď potom umiestnite výstražný trojuholník, minimálne 50 m za miestom nehody. Zapnuté výstražné svetlá tiež neuškodia.

3. Privolajte políciu

Pri nehode v zahraničí je vždy lepšie privolať políciu. V niektorých prípadoch to legislatíva danej krajiny nevyžaduje, prípadne je privolanie polície spoplatnené, ale privolať políciu sa napriek tomu odporúča. Predídete tak prípadnému problému na hraniciach, kadiaľ vás s nabúraným autom nemusia pustiť bez záznamu polície.

4. Vyplňte Európsky záznam o nehode

Pri každej ceste do zahraničia by ste mali mať takýto medzinárodný záznam o nehode so sebou. Ak to tak nie je a vy ste poškodený, od vinníka nehody si vezmite aspoň údaje - meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu vodiča, meno vlastníka motorového vozidla, obchodné meno a sídlo poisťovne. Taktiež číslo poistnej zmluvy, evidenčné číslo vozidla a číslo zelenej karty alebo číslo poistnej zmluvy zahraničného poistenia.

5. Kontaktujte poisťovňu

Kontaktovať poisťovňu po nehode musíte. V praxi to ale nie je na škodu, lebo poisťovňa, prípadne asistenčná spoločnosť, vám presne po krokoch povie, čo máte urobiť, kým ste ešte v šoku a zmätkujete. V jazyku, ktorému rozumiete a už s informáciami platiacimi konktrétne pre krajinu, v ktorej práve ste. Po návrate na Slovensko musíte nahlásiť škodovú udalosť do 30 dní písomne. Postup si overte u svojej poisťovne.

Pozor!

Bez ohľadu na výšku hladiny stresu, nepomáhajte si alkoholom, až kým nemáte celú vec za sebou. Ťažko by ste policajtom dokazovali, že v čase vedenia motorového vozidla ste boli triezvy.