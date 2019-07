Tragická smrť syna bývalého gitaristu skupiny Polemic Mareka Határa: Detaily zúfalej záchrany Dávida († 16)

Bývalého člena kapely Polemic Mareka Határa (45) zasiahla v sobotu zdrvujúca správa o tragickom úraze jeho syna na kúpalisku v Banskej Bystrici.

Mladý Dávid († 16), ktorý miloval adrenalínové športy a podľa informácií Nového Času mal len v piatok nastúpiť na wakeboardový kurz, šokujúco skonal. Mladý športovec sa smrteľne zranil počas rozcvičky na kúpalisku!

Marek Határ sa preslávil ako talentovaný hudobník, ktorý spolupracoval aj so skupinou Polemic. Uplynulá sobota sa však v jeho živote a v živote celej rodiny zapíše ako najčiernejší deň. Bezstarostné leto, plné zážitkov sa totiž v okamihu zmenilo na obrovskú tragédiu, ktorá sa nedá opísať slovami. Jeho milovaný syn nečakane skonal po vážnom úraze na kúpalisku v Banskej Bystrici.

Mladík, ktorý si užíval život plnými dúškami a medzi jeho záľuby patril najmä pohyb, adrenalínové športy a aktívne hrával hokej za bratislavské tímy Slovana a Dúbravky, sa minulý piatok vybral na plážové kúpalisko. Počas leta si chcel totiž užiť kurz wakeboardovania na strednom Slovensku, kde sa nachádza prírodné jazero s vlekom na tento šport. Práve tam však prišlo k obrovskému nešťastiu hneď ráno, keď sa mladík zúčastňoval rozvičky.

„Prišli v piatok z Bratislavy. Ešte ani neboli vo vode. Ráno mali rozvičku okolo jazera. Dávid počas behu spadol na zem, bolo pol desiatej. Ten, čo bežal za ním, hovoril, že si predtým všimol, ako ho zapotácalo. Spadol a udrel si hlavu,“ opísal nepríjemný incident zdroj Nového Času, čo nám potvrdil aj hovorca záchrannej zdravotnej služby Jozef Minár. „Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Banská Bystrica prijalo v sobotu o 9.33 hod. tiesňové volanie z Plážového kúpaliska v Banskej Bystrici, že 16-ročný chlapec spadol pri behu, udrel si hlavu a krvácal,“ povedal Minár.

Ratovali ho záchranári kúpaliska

Nešťastný Dávidov pád videl okoloidúci záchranár, ktorý začal mladíka v bezvedomí spolu s plavčíkmi kúpaliska okamžite oživovať. „Oživovali sme ho 20 minút, až do príchodu sanitky. Trikrát sa nám ho podarilo priviesť k vedomiu. Neskôr nám volali z nemocnice, že zomrel. Žiaľ, je nám to veľmi ľúto, ale robili sme maximum,“ povedala plavčíčka Laura, ktorá je z nešťastnej udalosti stále šokovaná. Na mieste ho teda resuscitovali až do príchodu kolegov zo záchrannej zdravotnej služby.