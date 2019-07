Sucho v Európe si vyberá ďalšiu daň: Kilo cibule za rok zdraželo o 150 %

Kupujete cibuľu? Zrejme vás pri pohľade na cenovku striaslo. Cibuľa neskutočne zdražela. Kým vlani v júni sme za kilo dali 60 centov, teraz stojí 1,50 eura. Medziročný rozdiel predstavuje takmer 150 %!

Minuloročné sucho v Európe si vyberá ďalšiu daň. Zásoby cibule na starom kontinente sú také nízke, že ju treba dovážať, a to dokonca aj z Nového Zélandu. „Minulý rok bolo sucho, preto v Európe bol nedostatok cibule. Cena vystúpila umelo hore, ale to je raz za 25 rokov,“ tvrdí agronóm Zeleninárska s. r. o. Marek Mačaj. V júni cena cibule pravdepodobne dosiahla svoj vrchol. S novou úrodou by mala začať klesať. „Teraz bude nová úroda. Cena už bude normálna,“ dodáva Mačaj.