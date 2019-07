Slovenský národný futbalový štadión hľadá nájomníka: V hre sú aj Briti a Nemci

V septembri by mohol byť známy nový nájomca Národného futbalového štadióna v Bratislave.

Spoločnosť Národný futbalový štadión v súčasnosti vyhodnocuje prvé kolo súťaže. Z tlačovej správy spoločnosti, ktorú agentúre SITA poskytla Ivana Tittelová z Grafobal Group development, vyplýva, že záujem prevádzkovať NFŠ prejavilo aj niekoľko zahraničných operátorov - napríklad z Veľkej Británie či Nemecka.

"Momentálne sme vo fáze vyhodnocovania prvého kola súťaže. Predpokladáme, že nový nájomca by mal byť známy v septembri. Nezáleží to však len od našej spoločnosti, ale aj od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktoré má v zmysle zmluvy o budúcej kúpnej zmluve právo k súťaži sa vyjadriť a schváliť finálne podmienky pre budúceho nájomcu,“ povedal predseda predstavenstva NFŠ a.s. Pavel Komorník.

Hlavným kritériom na hodnotenie záväzných ponúk uchádzačov je výška fixnej zložky nájomného, pričom minimálna požadovaná hodnota je milión eur. "Dôležitá však bude aj výška variabilnej zložky nájomného, kde pôjde o určenie hranice ročných tržieb, od ktorej sa bude uplatňovať obratové nájomné vo výške 50 percent," uvádza sa v spomenutej tlačovej správe.

Ďalším kritériom bude aj navrhnutá doba trvania nájmu, uplatnia ju však bude iba v prípade, že nebude predložená žiadna ponuka štyri roky trvajúcu nájomnú zmluvu s opciou, ktoré preferuje spoločnosť NFŠ.

Búracie práce na starom štadióne Tehelné pole sa začali 10. júla 2013, práve vtedy sa do jeho múrov zahryzli bagre. Pôvodne sa predpokladalo, že nový štadión bude hotový v roku 2016. Termín úplného dokončenia sa však posunul až na rok 2019. Slávnostné otvorenie výstavby Národného futbalového štadióna sa uskutočnilo 1. septembra 2016, na Tehelnom poli sa začali realizovať prvé projektové práce ako geologický prieskum, hydrogeologický prieskum a radónový prieskum. Uskutočnili sa aj ďalšie práce spojené s prípravou pozemku na výstavbu štadióna. Nasledovali prehĺbovacie práce, ktoré znížili základný povrch ešte o štyridsať centimetrov. Na Tehelné pole potom nastúpili ťažké stavebné mechanizmy, na mieste budúceho štadióna sa uskutočnili aj pilotné vrty, siahajúce do hĺbky šestnástich metrov. Tie boli základom pre položenie samotnej stavby.

Výstavbu Národného futbalového štadióna (NFŠ), ktorá oficiálne odštartovala 1. septembra 2016, sa spoločnosť Strabag zaviazala uskutočniť za 49,81 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (59,77 mil. eur s DPH), a to do 76 týždňov, teda za jeden a pol roka. Nový futbalový štadión vyrástol v areáli pôvodného štadióna ŠK Slovan Bratislava. Štát sa zaviazal dostavať a odkúpiť nekomerčnú časť štadióna, na výstavbu poskytnúť dotáciu 27,2 milióna eur a túto cifru odpočítať od výslednej kúpnej ceny.