Už sa opäť skloňuje spojenie Brita s talianskym tímom: Má ísť Hamilton do Ferrari alebo nie?

Zmeniť, či nezmeniť dres? Túto otázku rieši nielen Lewis Hamilton (34) potom, čo sa v seriáli F1 opäť otvorila otázka spojenia britského pilota s Ferrari.

Úradujúci svetový šampión, ktorý istou nohou kráča za obhajobou, z toho musí mať bezsenné noci, keďže z jednej strany počúva, aby nikam nešiel, no z druhej zasa pravý opak.

Tú prvú radu mu dáva jeho bývalý tímový kolega z McLarenu Jenson Button (39), ktorý si myslí, že by to nebol dobrý nápad, aby prestúpil do tímu z Maranella. „Som si istý, že snom každého pilota je jazdiť vo farbách Ferrari. No som si istý aj v tom, že nik by nevymenil víťazný tím za tím v súčasnosti neschopný víťaziť. Bolo by odvážne a čudné od lewisa, keby odišiel do Ferrari,“ povedal šampión z roku 2009 Button.

Naopak, niečo celkom iné päťnásobnému šampiónovi F1 radí aktuálny tímový kolega Valteri Bottas (29), ktorý čaká na predĺženie kontraktu s Mercedesom. „Ja by som neváhal ani minútu! Sám som v očakávaní dobrej ponuky, lebo som neraz potvrdil, že na to mám. Navyše je zjavné, že ak by nebol Lewis mojim tímovým kolegom, tých úspechov by som mal na konte viac,“ povedal Fín, ktorý dodal: „Ak by som ja mal odísť z Mercedesu, chcel by so ísť do druhého najlepšieho tímu – do Ferrari!“

Z radov odborníkov zaznieva aj ďalší odkaz: vraj by nebol Hamiltonovo kariéra nebola úplná, keby si nezajazdil za Ferrari. Britov kontrakt s nemeckým tímom je platný do roku 2020. Na rok 2021 je naplánovaných mnoho zmien v pravidlách, a tak sa očakáva aj ruch na trhu s pilotmi.